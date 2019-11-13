中国最赚钱高铁即将IPO上市

中关村在线消息：近日据悉，证监会日前发布公告称，11月14日将召开第十八届发审委2019年第174次、175次工作会议，京沪高速铁路股份有限公司等5家企业将首发上会。



中国最赚钱高铁即将在IPO上市

京沪高铁计划IPO发行股票不超过75.57亿股，所募资金在扣除发行费用后拟全部用于收购京福铁路客运专线安徽有限责任公司65.0759%股权。

京沪高铁全长1318公里，纵贯北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海等七省市，连接“京津冀”和“长三角”两大经济区，是我国“八纵八横”高速铁路主通道的重要组成部分，是我国优质的高速铁路资产。

作为中国一次性投资最大的铁路工程，京沪高铁不但经济、战略意义重大，也是中国第一条实现盈利、也是赚钱能力最强的高铁。

2011年6月30日通车，四年后的2015年就开始盈利，当年利润65.81亿元，2016年盈利为95.27亿元。其中，最让人振奋的为2017年运输收入为295.95亿元，利润达到127.16亿元，相当于日赚3483.84万元。

京沪高铁盈利能力的增加，不是依靠票价上涨所带来的，而是依靠运营效率提升而实现的。

数据显示，自2011年开通以来，京沪高铁日均客流量从13.4万增至近50万，增长近4倍。京沪高铁在京沪旅客通道中的市场占有率从运营后的20%提升至73%，成为京沪之间客运交通的主要载体，客座率也从67.7%提升至2017年的80.1%，运营效率不断提升。

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