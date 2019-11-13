中关村在线消息：近日据外媒slashgear消息，Snap的Spectacles 3终于上市了，但如果你希望从这副380美元的摄像太阳镜中成为可穿戴高端AR设备的话那可能不如预期。







外媒评测SnapSpectacles3：仅摄像头眼镜而已

这款在今年8月发布的第三代Snapchat眼镜配备了两个摄像头，而不再是此前的一个，这样的设置则能为佩戴者带来增强现实(AR)体验。



新款眼镜要贵得多：售价380美元，是该系列眼镜最初售价的两倍多。既然价格高了那自然意味着设备也得到了不小的调整。它的外形变得更显眼，至于大家是否喜欢就仁者见仁智者见智了。另外它还有个捆绑的3D视频内容。

改变最大的那当然是它增加了第二个摄像头，镜片两侧各一个。Snap将使用这些数据来测量场景的深度，然后根据这些数据为佩戴者的剪辑内容添加AR滤镜。

这款新眼镜的发布日评论出来了，看起来人们对它的意见并不太高。人体工程学并没有得到普遍的认可：Engadget强调Spectacles 3没有防水性，Inverse对重量并不满足，CNBC则指出这款产品没有跟价格相近的普通太阳镜的偏振能力。

眼镜拍摄的视频都是在Snap应用中处理：这意味着佩戴者无法预览自己对场景的取景，也无法预览AR滤镜可能会有的效果。对此，The Verge网站表示，滤镜效果不怎么样，TechCrunch则批评了滤镜对深度的实际使用。

考虑到将视频内容从眼镜传输到应用需要比较长的时间再加上处理速度慢，用户此时一定会对这款产品表示迟疑了。Snapchat--跟其他提供自动删除即时视频的服务一样，应当建立在便捷性和即时性的基础上，然而Spectacles 3似乎并没能做到这点。

Snap认为新产品是迈向真正AR眼镜的又一步。然而Spectacles 3的预期销量并不高，这可能代表了消费者是明智的：因为这款产品绝对是这“摄像头眼镜”，不是什么真正的AR可穿戴设备。

（文中图片来自互联网）

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