中国联通被约谈 146号段因何成为电信骚扰重灾区

人们在享受通讯科技发展带来了的便利的同时，也在承受着骚扰电话，电信诈骗等问题的滋扰。近日有消息称，工信部信息通信管理局就 146 号段码号资源使用不规范问题约谈中国联通。



中国联通被约谈工信部约谈

工信部通报近期中国联通 146 号段号码骚扰电话问题突出，群众投诉举报量显著上涨的情况，要求中国联通立查立改，纠正 146 号段码号使用不规范问题。目前，中国联通已针对 146 号段使用不规范问题，采取有效措施，进行整改。



146号段为中国联通物联网号段

据悉， 146号段为中国联通 2017 年获批使用的物联网业务专用号段。联通物联网卡业务是中国联通面向物联网用户提供的采用物联网专用号段作为通信接入的业务，通过专用网元设备支持短信和流量等基础通信服务，并提供通信状态管理等服务。

物联网卡的基础通信能力就是流量通信能力和短信通信能力，简单来说它就是给电子硬件联网的卡，不能打电话，专注于上网，可以接受业务平台短信，相当于一张流量卡。

2017年，中国联通获得了146(0-9)号段，该类号段主要应用场景以物联网为主，但由于物联网卡资费较普通用户使用的SIM卡更加便宜，而且具备附送短信能力。

令据相关人士透露，146号段可以批量开卡，无需实名，导致了部分物联网卡进入了个人市场，导致“黑卡”泛滥，甚至对个人信息安全造成隐患。

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