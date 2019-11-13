“蜂窝煤”要来了 新款Mac Pro或在下月发布

中关村在线消息：关于新款Mac Pro又有了新的消息，据彭博社消息，这款设备将于今年12月正式发布，但具体是在哪天没有说明。





苹果首次公布新款Mac Pro是在今年6月WWDC上。当时苹果官网显示的时间是今年秋季，但显然11月过完秋季就结束了，如果苹果不能在本月发布，就算食言了。

根据彭博社的消息，苹果会在12月发布这款产品，那么发货可能就是要等到明年了，不知道消费者们的热情还在吗？

之前苹果在欧洲商标局申请了有关Apple Afterburner的技术商标，还在美国申请注册了Apple Pro Display XDR的技术商标，都在从侧面说明新款Mac Pro快了。

据了解，全新Mac Pro的主要硬件配置：搭载英特尔至强28核处理器、12插槽6通道2933MHz ECC内存。采用了AMD定制的Radeon Pro VEGA II显卡，而Mac Pro可以同时使用两张双 Radeon Pro VEGA II显卡（用户定制情况下）。

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