中关村在线消息：据悉，在昨日Windows 10 November 2019更新刚刚开始推送，这是微软Windows 10今年第二次功能升级。







Windows 10 November 2019 更新正式推送

用户打开操作系统的``设置''应用并检查更新，2019年11月更新就会出现。但是，微软可能会采取分批次的方式来进行首次发布，因此此更新可能在一开始并不适用于所有人。



微软不会强迫用户下载和安装更新，用户必须手动单击“立即下载并安装”选项才能开始升级到Windows 10版本1909。

这样做的目的是使更新适用于所有人，并逐渐提高可用性，减少发生大面积故障的可能。

安装了2019年5月更新的用户应该能够在10分钟内下载并安装2019年11月更新，而在使用旧版本操作系统的PC上，此更新将花费十几分钟乃至更长时间。

如果用户现在想要更新，只需单击“开始”按钮，然后转到“设置”>“更新和安全性”>“ Windows Update”，最后单击“检查更新”。

如果没有看到它，则可能是用户的计算机尚未准备就绪，应该等待或寻找新的驱动程序。但是最终这些更新将自动推送到所有Windows 10 PC。

功能方面的更新细节如下：

用户可以直接从任务栏上的“日历”弹出窗口，快速创建日程。

更好地管理通知，包括操作中心顶部的新按钮，以及按最新显示的方式对通知进行排序的功能。

已经将在线的OneDrive内容与传统索引结果集成到文件资源管理器搜索框中。

当您将鼠标悬停在“开始”菜单上的导航窗格上时它会展开，以更好地告知目前鼠标指针指向的功能。

可以使用您的声音从“锁定”屏幕直接激活第三方数字助理。

安装此功能更新将提高采用英特尔和AMD处理器的PC的性能，因为它会针对不同的处理器内核实施新的轮换策略，此更新可以改善通知和某些PC的整体电池续航时间。

(文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Windows 10 November 2019 更新正式推送http://news.zol.com.cn/732/7322883.html