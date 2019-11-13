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    彭博社再曝猛料 新款Mac Pro 12月发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月13日消息，今年WWDC大会的时候，苹果公司正式对外发布了新款电脑产品Mac Pro。不过，这款产品始终未提供关于详细发布日期的任何消息。现在彭博社放出消息，新款Mac Pro将于12月上市。

    彭博社再曝猛料 新款Mac Pro 12月发布
    彭博社再曝猛料 新款Mac Pro 12月发布 

    据了解，全新Mac Pro的主要硬件配置：搭载英特尔至强28核处理器、12插槽6通道2933MHz ECC内存。采用了AMD定制的Radeon Pro VEGA II显卡，而Mac Pro可以同时使用两张双 Radeon Pro VEGA II显卡（用户定制情况下）。

    其中英特尔至强CPU的功耗已经高到300W，再加上Radeon Pro VEGA II显卡，由此可见整个机器的散热压力会有多大。采用以上设计之后，按照苹果官方说法，能实现每分钟300立方英尺的风量。

    最后，苹果还表示，新款Mac Pro的用户，应该是那些专业设计师，电影剪辑师等等。

    据悉，苹果方面称，新款Mac Pro起售价为5999美元（未含税约合人民币4.1万元），Apple Pro XDR显示器起售价4999美元（未含税约合人民币3.4万元），预计会在秋天正式发售。

    （本文图片来自互联网）



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7322776.html report 877 中关村在线消息：北京时间11月13日消息，今年WWDC大会的时候，苹果公司正式对外发布了新款电脑产品Mac Pro。不过，这款产品始终未提供关于详细发布日期的任何消息。现在彭博社放出消息，新款Mac Pro将于12月上市。彭博社再曝猛料 新款Mac Pro 12月发布 据了解，全新...
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