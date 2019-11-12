支付宝：6个本地钱包经历双11技术大考 顶住的流量超平日26倍

中关村在线消息：支付宝今天公布的最新数据显示：今年亚洲6国消费者还可用自己的本地版“支付宝”，玩转自家的“天猫”双11。这些海外当地版电子钱包扛住了年度流量考验，6个本地钱包的双11全天流量超平日26倍。特别是印尼版“支付宝”DANA和马来西亚版“支付宝”TnGD，双11的全天平均流量分别达到了平时的80倍和38倍。

有超过220个国家和地区的消费者，都能上速卖通、Lazada、Daraz和天猫海外等主流海外电商平台来玩转双11。2019双11全天，支付宝技术保驾护航助力海外电商集体过双11，支付笔数同比增长了3倍，海外线上支付用户量同比增5倍。

来自中国11年的天猫双11的经验，今年正被全球复制。现在当地人也可以用自己的“支付宝”上自家的“天猫”过双11，标志着中国移动支付走出去“授人以渔”的效果。今年，有泰国Truemoney、印尼DANA、马来西亚TnGD、菲律宾GCash、孟加拉bKash、巴基斯坦Easypaisa等6个本地版“支付宝”，帮到6国买家更畅快地上Lazada和Daraz抢购“双11”。满减、返现、抽iPhone等等你所熟悉的中国式促销体验，同样受到当地年轻人的追捧。就像中国的支付宝每年都会通过双11尖峰历练来自我升级一样，本地版“支付宝”们及其本地团队今年也顶住了属于自己的年度技术“大考”。

截至2019年6月，支付宝及其9个本地钱包合作伙伴，已服务全球超12亿用户。短短半年，得益于持续创新、聚焦科技和开放平台战略的推进，支付宝与本地钱包伙伴一起实现了全球用户数20%的强劲增长。目前，9个本地版“支付宝”，几乎都成长为了当地最大的电子钱包，且已经不止于付。“一带一路”上更多的普通消费者，如今在支付宝全球技术的助力下，终于也能像中国人一样，免费享受到了数字时代的“入场券”。

（图说：印尼人把双11变成了一场节日，本地版“支付宝”DANA的工程师们嘉年华，把DANA扫码“小白盒“开上了马路）

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