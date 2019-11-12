晚报：高通骁龙865将至 罗永浩进军Office行业？

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

罗永浩12月初举行发布会 疑似进军工具软件行业





日前，有人在推特上表示：“求罗永浩不要进入工具软件行业。”罗永浩直接回应表示：“不行。”罗永浩曾表示将于12月初举办新品发布会，但是没有透露会发布些什么，结合新的推特来看，有可能就是推出工具类的软件产品。

Z点评：好久不见罗老师，不知道大家想念了没有呢。

高通骁龙技术峰会定档12月 骁龙865将至





今日高通官方正式宣布，第四届骁龙技术峰会将于12月3日-5日在夏威夷举行。从宣传语中能看出，第四届骁龙技术峰会将会主要围绕着5G技术展开。

根据已经披露的信息，骁龙865基于7nm EUV工艺制程打造，有望采用基于ARM Cortex A77架构定制的Kryo CPU，GPU可能是Adreno 650。

Z点评：2020年将是5G真正开跑的一年，高通自然需要在这一年拿出重磅的产品站住市场。

vivo S5将推屏下摄像头技术 首发三星挖孔屏





近期有爆料称，vivo 5S将会首发三星新一代Super AMOLED挖孔屏，这一屏幕中也会用到部分屏下摄像头技术，尚属业内首次。

业内人士表示，vivo S5的前置摄像头挖孔口径非常小，内径仅为1.99mm，而整个孔径标称则只有2.98mm。

Z点评：如果想要塞下32MP前置摄像头，势必需要使用一些新技术，隐藏式屏下摄像头也就顺理成章了。

传阿里巴巴香港IPO周五起招股 下周正式定价





据香港媒体最新报道，阿里巴巴香港IPO最快周五起招股，下周三定价，预计将筹资100亿至150亿美元。

此前消息称，阿里巴巴邀请了内地的“工行、建行、农行、中行”四大银行旗下的投行协助上市，此次的上市将会成为全球史上最大跨境第二上市交易。

Z点评：马云曾经说过：“有人说，香港失去了阿里巴巴这个机会，我自己觉得是阿里巴巴错失了香港。”

新款iPad Pro将于明年春季发布 引入3D ToF镜头





据此前消息，苹果公司首席财务官卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）曾在会议上表示，今年将不会更新iPad Pro产品线。近日，有外媒报道称该产品将于明年的春季发布会上正式推出，并将引入全新的3D ToF镜头。

Z点评：举着iPad Pro拍照的体验真的有人会想尝试吗？

Apple TV+内容主管将离职 苹果或重组视频业务





近日有消息显示，苹果视频部门的剧本节目、纪录片与无剧本节目主管金·罗森费尔德（Kim Rozenfeld）即将离职。他离职的原因主要是因为推出的原创剧集节目表现平平。

罗森费尔德的离开，意味着苹果网络视频业务高管团队将会重组。罗森费尔德离职后，苹果依旧会继续与他的Half Full Productions进行合作。

Z点评：苹果剧集内容的问题并不是换人就能解决的，他们需要找到真正的吸引点。

微软HoloLens 2增强现实头盔正式开售 27388元





微软官方正式宣布旗下HoloLens 2增强现实头盔已正式开售，售价为人27388元人民币，目前已开始面向中国大陆地区市场发货。

据了解，HoloLens 2是微软旗下最新的增强现实头盔，其机身由碳纤维制成，设计更舒适，拥有额外的衬垫。HoloLens 2内部搭载骁龙850处理器，支持更好的手部跟踪功能，包含内置眼动追踪功能。

Z点评：这价格真不是一般人能消受的，而它的应用场景目前也不在普通消费领域。

滴滴回应司机持刀伤人事件 乘客要求超速引起





近日南京发生了一起滴滴快车司机持刀伤人事件，这位滴滴司机还是一位五星级司机。今天，滴滴方面对此事件进行回应，他们表示这次冲突是乘客在行程中要求司机超速行驶而引起的。

Z点评：乘客固然有错，但动刀子就离谱。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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