中关村在线消息：高德地图今日联合国内27家网约车平台共同推出“敢坐敢赔”服务承诺，用户通过高德地图打车时如遇五类问题，在客户正常投诉48小时内如未处理完毕，则无需判责直接对用户赔付。





根据“敢坐敢赔”服务承诺，在乘客使用高德打车的过程中，如遇未乘车扣费、提前计费及未及时结束计费、预估价不准、司机绕路、不认可取消费等五种情况，乘客正常投诉后48小时内问题未处理完毕，则直接对乘客进行赔付。

其中，绕路、多扣费等情况，用户将收到差额金额赔付，而未乘车扣费等情况则进行全额赔付。

此次推出“敢坐敢赔”的27家网约车平台，包括首汽约车、嘀嗒出行、AA出行、秒走打车、T3出行、欧了出行、旅程专车等。用户打开高德地图进入打车界面，加入“敢坐敢赔”的网约车服务商名称后会显示“敢坐敢赔”标签，方便进行选择。

中国交通运输协会共享出行分会副秘书长王拥民表示，一直以来，无论是网约车，还是传统的巡游出租车，乘客相对运营方而言都是处于弱势地位的。即使进行投诉，在运营方公司制定、解释规则的背景下，乘客不认可处理也没有办法。

“高德地图推出‘敢坐敢赔’，一方面扭转了乘客和网约车平台的地位，把乘客放在了第一位，时限内对乘客投诉没有处理完毕，即给予赔付；另一方面，也促使网约车平台必须提升自己的运营和服务水平，减少客诉，也有利于网约车行业的有序发展。“王拥民表示。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：高德联手27家网约车平台承诺“敢坐敢赔”http://news.zol.com.cn/732/7321983.html