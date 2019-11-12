中关村在线消息：北京时间11月12日消息，近来有关16英寸MacBook Pro新消息开始越来越多，而此前传闻中的10月发布已经拖延至11月。现在有消息显示，这个月底，苹果这款笔记本新品就将正式问世。



16英寸MacBook Pro细节流出 最快本月上市

此前，苹果曾经明确表态还会有一场硬件活动，同时国外圣诞季也即将到来，因此MacBook Pro 16很有可能会先在本周官网放出产品，并召开小型媒体发布会对外公开。

此前有传言显示，作为苹果代工厂之一的广达电脑已开始为苹果大规模量产16英寸MacBook Pro。虽然新款MacBook Pro屏幕尺寸增加到16英寸，但是因为屏幕边框有大幅收窄，所以机身尺寸依然维持不变，且该机还会将采用LG Display的LCD屏幕，屏幕分辨率升级为3072×1920，支持根据环境调整色温的TrueTone屏幕。

配置方面，16英寸版MacBook Pro将搭载英特尔第9代Coffee Lake Refresh处理器，与今年5月时推出的15英寸版MacBook Pro保持一致，这也意味着该机最高可以搭载8核Core i9处理器，主频2.4GHz，最大Turbo Boost频率为5.0GHz。

价格方面，由于新款的MacBook Pro也将是有史以来屏幕规格最高的MacBook Pro产品，而超高的配置也将带来新的价格高度，供应链消息预测该机的售价可能高达3200美元（约合2.2万元人民币）。

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