中关村在线消息：北京时间11月12日消息，据外媒PhoneArena报道，知名分析师郭明錤放出了他对于iPhone 12的预测，并给出了一张手机的渲染图。根据郭明錤给出的渲染图，iPhone 12将会搭载后置四摄像头。



iPhone 12概念渲染图流出 后置四摄像头

郭明錤表示，iPhone 12的设计将会无限贴近最新的iPad Pro的设计。iPhone 12的刘海凹槽将进一步减小，这也与前任苹果设计总监Jony Ive长期目标不谋而合。另外，iPhone 12还可能首次搭载四摄镜头，延续了当前iPhone 11系列的左上角排布镜头设计。

此前，郭明錤在报告中表示，苹果将会为2020年9月亮相的新iPhone配备5G，并且在外观方面拥有较大变动。

郭明錤称：“我们预期，新2020年下半年iPhone为支持5G，金属中框设计将显著改变，包括分段设计更复杂、挖槽与注塑新程序、与蓝宝石或玻璃表盖组装以保护挖槽注塑结构，在外观设计有显著改变且与iPhone 4相似”。

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