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    据报告称AppleWatchSeries6 性能更强防水更好

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，天风国际分析师郭明錤今天分享苹果研究报告，预测Apple Watch Series 6 对运算、数据传输速度与抗水规格要求高，将采用更多高单价 LCP 软板。

    据报告称AppleWatchSeries6 性能更强防水更好
    据报告称AppleWatchSeries6 性能更强防水更好

    今年发布的 Apple Watch Series 5 性能不输 iPhone 6s，明年的 Apple Watch 会进一步提升，对提升内部与外部传输速度之要求更高，因此预期新款  Apple Watch 将采用更多 LCP 软板以取代传输速度较慢的 PI 软板。

    Apple Watch 的防水能力高于 iPhone，这也意味着防潮能力较好的 LCP 软板需求将增加。郭老师预测 2020 年 Apple Watch 的出货量为 2500-2700 万部，今年的出货量为 2100-2300 万部。Apple Watch 快速增长的关键包括以下三点：

    1、硬件设计符合穿戴装置产品定位、

    2、软件与生态体系逐渐成熟、

    3、AirPods (TWS) 成长带动穿戴运算装置需求。我们认为Apple Watch将持续整合软硬件并实现穿戴装置独特的产品定位 如：健康功能，故未来数年的出货同比增长将高于其他主要硬件产品 包括iPhone、iPad与Mac。

    （文中图片来自互联网）

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