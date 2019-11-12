中关村在线消息：今日据悉，谷歌的云游戏服务Stadia正式对外公开了首发游戏阵容，将于11月19日正式上线。



GoogleStadia首发阵容 含大镖客2及刺客奥德赛

虽然只有12款，不过其中不乏《荒野大镖客2》、《刺客信条：奥德赛》这样的3A大作，那么就请一起来看看Stadia推出首日都有哪些游戏吧。

谷歌方面表示，首发的12款游戏是精心挑选的，包含适应不同玩家的不同类型游戏作品。后续在2019年内还将陆续新增《幽灵行动：断点》、《进击的巨人2》等14款游戏。19日推出的首批游戏包括：

真人快打11

荒野大镖客2

刺客信条：奥德赛

命运2合集

Gylt

舞力全开2020

侍魂晓

Kine

暴走甲虫

古墓丽影9最终版

古墓丽影：暗影最终版

古墓丽影：崛起20周年版

谷歌Stadia售价129美元，包含手柄、Chromecast Ultra电视棒和3个月的Pro会员资格。Pro会员每个月还将获得免费游戏。

（文中图片来自互联网）

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