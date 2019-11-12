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    GoogleStadia首发阵容 含大镖客2及刺客奥德赛

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：今日据悉，谷歌的云游戏服务Stadia正式对外公开了首发游戏阵容，将于11月19日正式上线。

    GoogleStadia首发阵容 含大镖客2及刺客奥德赛
    GoogleStadia首发阵容 含大镖客2及刺客奥德赛

    虽然只有12款，不过其中不乏《荒野大镖客2》、《刺客信条：奥德赛》这样的3A大作，那么就请一起来看看Stadia推出首日都有哪些游戏吧。

    谷歌方面表示，首发的12款游戏是精心挑选的，包含适应不同玩家的不同类型游戏作品。后续在2019年内还将陆续新增《幽灵行动：断点》、《进击的巨人2》等14款游戏。19日推出的首批游戏包括：

    真人快打11

    荒野大镖客2

    刺客信条：奥德赛

    命运2合集

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    谷歌Stadia售价129美元，包含手柄、Chromecast Ultra电视棒和3个月的Pro会员资格。Pro会员每个月还将获得免费游戏。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7321856.html report 707 中关村在线消息：今日据悉，谷歌的云游戏服务Stadia正式对外公开了首发游戏阵容，将于11月19日正式上线。GoogleStadia首发阵容 含大镖客2及刺客奥德赛虽然只有12款，不过其中不乏《荒野大镖客2》、《刺客信条：奥德赛》这样的3A大作，那么就请一起来看看Stadia推出首日都...
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