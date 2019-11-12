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    八位堂推以初代红白机为灵感的仿古无线鼠标N30

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒消息，知名游戏外设厂商八位堂8BitDo推出了以NES为设计灵感的N30无线鼠标，目前已经在八位堂官网和其淘宝店开售，零售价格为168元。

    八位堂推以初代红白机为灵感的仿古无线鼠标N30

    八位堂推以初代红白机为灵感的仿古无线鼠标N30

    八位堂推以初代红白机为灵感的仿古无线鼠标N30

    八位堂推以初代红白机为灵感的仿古无线鼠标N30

    八位堂推以初代红白机为灵感的仿古无线鼠标N30
    八位堂推以初代红白机为灵感的仿古无线鼠标N30

    任天堂游戏主机NES发布距今已有34年历史了，但方盒外观、哑光灰色主机、红黑的游戏手柄设计依然是众多设计师的灵感来源之一。

    此款N30无线鼠标早在 2009 年就已经完成了产品概念设计，当时负责的设计师是 Daniel Jansson。不过由于资金困难而导致项目搁浅。

    随后八位堂以合作的方式帮助 Daniel Jansson 实现梦想。八位堂认为这是一个优秀的设计，不应该被埋没，并且偏向复古的设计也与八位堂的设计理念相契合。

    N30无线鼠标融合了NES的灵魂十字键，十字键部分增加了快捷方式：前进，后退，上一页，下一页，用户可以在浏览文件管理器与网页中有更好的使用体验。

    鼠标的左右键则是经典的AB按钮，配色也保留了 NES 传统配色。

    N30无线鼠标舍弃传统鼠标微动按钮，沿用 NES 当年硅胶按键手感。按键噪音更小，手感柔和。传统滚轮进化为 3D 触控惯性滚动，既保留了设计元素的完整性，也提供了全新的使用体验。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：八位堂推以初代红白机为灵感的仿古无线鼠标N30http://news.zol.com.cn/732/7321831.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7321831.html report 954 中关村在线消息：近日据外媒消息，知名游戏外设厂商八位堂8BitDo推出了以NES为设计灵感的N30无线鼠标，目前已经在八位堂官网和其淘宝店开售，零售价格为168元。八位堂推以初代红白机为灵感的仿古无线鼠标N30任天堂游戏主机NES发布距今已有34年历史了，但方盒外观、哑光灰...
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