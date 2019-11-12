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    LG推出43UN700 4K HDR10显示器 支持四格画中画

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，LG公布了改进后的 43UN700 机型，且其增加了对 HDR10、更高的亮度级别、以及 60W USB-C 供电的支持。

    LG推出43UN700 4K HDR10显示器 支持四格画中画

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    LG推出43UN700 4K HDR10显示器 支持四格画中画
    LG推出43UN700 4K HDR10显示器 支持四格画中画

    LG 43UN700 与上一代 43UD79 外形上相比变化不大，配备了可调节倾角的支架。不过它换用了 42.5 英寸的新 IPS 面板，具有 3840×2160 分辨率。

    亮度为 400 nits典型值 / 较上一代 350 nits 提升约 14%、对比度 1000:1、水平 / 垂直可视角度均为 178°、刷新率 60Hz、灰阶响应时间 8-ms 。

    虽然没有拿到 VESA DisplayHDR 等级认证，但LG 还是为 43UN700 显示器提供了对 HDR10 的支持。其 NTST 色域（CIE1931）为 72%、约 99% sRGB，且出厂时已预先校准。

    连接方面，LG 43UN700 提供了一个 DisplayPort 1.2、两个 HDMI 2.0、两个 HDMI 1.4、以及一个支持 DP Alt Mode 的 USB Type-C 。

    Type-C 接口提供的 60W 供电，足够带动大多数 13.3 英寸（及以上）的笔记本电脑。此外，该显示器还具有双端口USB 3.0集线器和耳机输出。

    LG 43UN700 显示器支持双路或四路的“画中画”功能。对于拥有多台设备的用户来说，这点显得尤为实用。

    该机支持 LG 的 Dynamic Action 技术，能够消除某些图像处理阶段和调节暗部场景的输入迟滞，辅以两个 10W 的富低音Rich Bass扬声器。

    LG 没有再大肆宣传 FreeSync 和 KVM 功能，或许是新旧两款机型的这部分共没有任何实质性突破。

    目前LG已在中美洲 / 加勒比地区推出 43UN700 显示器，并将于 11 月 15 日在日本开售，价格为 69800 日元（约 4483 RMB / 640 美元）。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：LG推出43UN700 4K HDR10显示器 支持四格画中画http://news.zol.com.cn/732/7321715.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7321715.html report 1281 中关村在线消息：近日据悉，LG公布了改进后的 43UN700 机型，且其增加了对 HDR10、更高的亮度级别、以及 60W USB-C 供电的支持。LG推出43UN700 4K HDR10显示器 支持四格画中画LG 43UN700 与上一代 43UD79 外形上相比变化不大，配备了可调节倾角的支架。不过它换用了 42....
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