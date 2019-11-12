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    传MacBook Pro 16英寸版本周发布 屏幕大幅升级

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据此前消息，前段时间苹果代工厂之一的广达电脑已开始为苹果大规模量产16英寸MacBook Pro。有分析师近日表示，苹果将于本周正式发布这款新版MacBook Pro，目前该机的部分配置已被曝光。

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    MacBook Pro 16英寸版即将发布

    根据爆料信息显示，新款MacBook Pro将配备一块16英寸显示屏，虽然屏幕尺寸有所增加，但是因为屏幕边框有大幅收窄，所以机身尺寸依然维持不变，且该机还会将采用LG Display的LCD屏幕，屏幕分辨率升级为3072×1920，支持根据环境调整色温的TrueTone屏幕。

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    新款MacBook Pro支持原彩显示

    配置方面，16英寸版MacBook Pro将搭载英特尔第9代Coffee Lake Refresh处理器，与今年5月时推出的15英寸版MacBook Pro保持一致，这也意味着该机最高可以搭载8核Core i9处理器，主频2.4GHz，最大Turbo Boost频率为5.0GHz。

    价格方面，由于新款的MacBook Pro也将是有史以来屏幕规格最高的MacBook Pro产品，而超高的配置也将带来新的价格高度，供应链消息预测该机的售价可能高达3200美元（约合2.2万元人民币）。

    （本文图片来自网络）

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