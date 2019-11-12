各平台双十一战报全来了 天猫京东各揽2000多亿

中关村在线消息：北京时间11月12日凌晨，各大电商平台以及各大品牌厂商都纷纷亮出了自己2019年的11.11成绩单。

虽然有很多人说今年大环境不好，但是从从平台数据和品牌厂商晒点数据看，大环境差对于今年“双11”依旧没影响，而且天猫和京东都不断被刷新着成交金额纪录，同时电商渠道下沉和直播带货也是今年大亮点。

头部平台挑大梁 天猫京东各揽2000多亿

阿里巴巴方面公布官方数据显示，2019年双11从11月11日0:00开始，至11月12日0:00结束。经过24小时鏖战，最终交易额锁定在2684亿元。而且今年双11开幕16小时31分12秒，天猫成交额就超过了去年全天。

天猫及淘宝总裁蒋凡在总结演讲中表示，所有人都关心成交额，但商业变革的意义远远超过了数字本身。“今天是见证双11的新里程碑，所有人都关心这个数字”，蒋凡称，双11已经走过11年，商业变革的意义远远超过数字本身，新消费带来了数字变革，这样的变革创造了商业新行为，“新消费，我认为是多元化的供给和消费场景，成功服务了更多的人”。





京东官方公布数据显示：2019年11月1日00:00至11月11日24:00，京东11.11全球好物节累计下单金额超2044亿元，再次创造新的纪录。

京东还表示，京东物流“城市群半日达”和“千县万镇24小时达”时效提升计划持续加码，全国90%的区县、92%的自营订单可以实现24小时达。11.11期间平均每天有800多笔订单，其中75%的订单可以实现“凌晨下单、醒来收货”的半日达，剩下的25%也可以做到“今天下单、明天收货”的24小时达。

拼多多苏宁没有公布成交额，但成绩依旧亮眼

苏宁方面，在苏宁发布2019年双11全程战报，苏宁未公布具体成交金额。但数据显示，11月11日当天，苏宁全渠道订单量增长76%，苏宁物流发货完成率达99.6%，新增Super会员超过百万，移动支付笔数同比增长139%。

苏宁称，双11当天，苏宁物流发货完成率达99.6%。整个双11期间，“苏宁秒达”分钟级配送订单量同比增长869%，99.26%的订单在30分钟内完成；苏宁金融移动支付笔数同比增长139%，苏宁金融任性付24期分期交易量同比增长498%。

而首次参与苏宁双11的家乐福中国，此次双11表现强势，累计销售达31.2亿，同比增长43%，全新上线的履约中心订单达204万单。





拼多多在其公布的公开信中表示，人们都很关心数字和宏大的事物，但拼多多连实时数据大屏还未曾来得及搭建，公司上下都在急着补货、比价和补贴，走廊里的横幅和氛围花篮也还没来得及摆，这一天就这样过去了。

不过，根据拼多多提供的数据，在拼多多平台上，11日零点刚过16分钟，平台汽车销量即破1000台，消费者主要来自三四五线城市；来自贫困地区的农产品销售增速超过220%，这些产品主要由一二线城市消费者购入。而从11月1日至11日，拼多多平台售出的新款iPhone手机超过40万台。

拼多多表示，比起数字，拼多多最为关注的是消费者是否在拼多多买的放心，红包雨和补贴降临的那一瞬间是否开心。

今年双11苹果成赢家 华为则是国产厂商旗帜

手机依旧是今年双十一竞争最激烈的产品线。不过今年苹果成为大赢家，主要原因还是价格。基本上iPhone11系列进行了87折销售，再加上24期的免息政策，可以说是真香。

苹果销量数据显示，其苹果天猫官方旗舰店10分钟成交额超去年双11全天7倍。而从11月1日至11日，拼多多平台售出的新款iPhone手机超过40万台。

华为则成为国产手机厂商的旗帜。据阿里巴巴官方数据显示，2019天猫双十一开场4分钟59秒，华为天猫旗舰店销售额突破2亿元。另外华为商城双十一战报显示，1小时1分，华为全品类销售额超去年同期全天销售额。

荣耀成为今年成为一匹黑马。荣耀手机官方发布的2019双11战报数据显示，荣耀手机官方在双11期间斩获天猫+京东+苏宁易购当日及累计手机销量冠军。

OPPO销量增长成绩亮眼：OPPO官方数据显示，其线上平台3小时销量超今年618全天。官方商城1分钟销量超越去年双11全天，前1小时销量同比提升458%，Reno Ace高达版荣获全网最畅销IP手机。

vivo战报显示，天猫平台，vivo官方旗舰店销售额14分钟超今年618全天，1小时，vivo官方旗舰店销售额同比增长60%。京东平台，vivo自营旗舰店成交额2个小时超今年618同时段14倍，vivo官方旗舰店斩获京东第三方店铺销量和销售额双冠军。

联想官方数据显示： 24小时内，联想集团在全网销售额超过15亿元人民币，这其中包括了强势的笔记本产品，台式机产品，手机产品，以及旗下的SIOT产品，这个数字对于整个IT市场来说，都是非常惊人的。

另外，今年还是5G商用的元年，所以5G手机销量也是增长迅速。苏宁5G手机销量环比暴增459%。另外，京东给出榜单显示，在5G手机方面，画的关注度最高。其中5G手机关注度销量榜单依次是，华为Mate30 Pro（5G）、华为Mate30（5G）、iQOO Pro、小米9 Pro、三星Note10+、vivo NEX3、华为Mate20 X（5G）、三星 A90 5G、中兴天机AXON10 Pro、中国移动X1。

家电领域 格力、美的、海尔等竞争激烈

京东公布的双十一总家电榜单来看，前三位分别是美的、海尔和格力。

根据格力公布的数据显示，开场15秒全网销售额破亿；开场21分36秒，全网销售额破10亿。

海尔方面则是根据天猫数据显示，即天猫渠道实时数据显示，海尔在双十一开场3分钟，冰箱销售额突破1亿。11月11日0时15分，海尔制冷销售额已最先突破5亿。

写在最后

每年双十一，各大平台的战报和成交额都会成为用户关注焦点。即过去11年，天猫双十一成交额从最初的0.5亿元巨幅增长至如今的2684亿元。这背后除了有电商快速发展趋势之外更多是反映了当前中国经济转型，即从投资、出口型带动经济增长向着消费型道东经济增长的结果。

另外，经过这11年的发展。双十一早已不是天猫自己的活动，而是成了整个大电商们的集体的狂欢。不过这狂欢的背后，双十一也正在经历自己的“瓶颈”，即规模越来越大，参与者的成本越来越高，以及每年成交额增速的下降等等（天猫双十一，2017年增速为39.4%、2018年为26.9%，到今年则为25.7%）。

因此，上千亿的成交额在已经逐渐失去了“刺激”的意味，更多成了一种每年“必定增长”的结果。这对于注重成本控制的商家以及享受购物体验的用户来讲，已经显得愈发枯燥。

最后，“双十一”更多地应该像天猫及淘宝总裁蒋凡所说的那样，“忘掉屏幕上的数字”，只提商业变革以及用户购物提和购物新方式，要来的更有意义。

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