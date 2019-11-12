国美11.11引爆空调价格战 格力让利30亿销量暴增366％

中关村在线消息：北京时间11月12日凌晨，每年一度11.11大促最高潮即将画上完美句号。今年的双11各家有各家的玩法，国美则专注于家电类产品促销，并在11月11日当天把空调作为主打产品，结合格力空调让利30亿活动，国美渠道格力空调销量同比增366％。



国美11.11引爆空调价格战

国美发布截止至下午14：00的实时空调销售数据。空调全品牌销量、销售额全面大幅提升。其中格力空调销量同比提升366%，订单量同比提升350%。

据悉，国美今年11.11旗舰打造诸多实惠爆款，其中变频型号空调低至1599元，定频型号空调低至1399元，是近十年来的市场新低价，其促销机型最大降幅超40%。甚至国美最低推出999元的空调产品，引发了一定的关注。



国美联合格力发动11.11空调价格战

品牌方面，格力、美的、海尔分居销量榜前三名。



国美推出999元空调

产品方面，格力俊越系列空调KFR-35GW/(35559)FNhAb-A3、美的冷静星系列空调KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3)、海尔空调KFR-35GW/03JDM83A分居各品牌销量第一名。

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