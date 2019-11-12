早报：天猫双11成交额2684亿创纪录 微信PC版更新

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

11月12日零点，各大主流电商平台发布了双十一战报，全部刷新记录。

京东11.11全球好物节战报 销售额达2044亿元



京东11.11全球好物节战报

北京时间11月12日消息，今天凌晨，京东官方对外公开了2019年11.11全球好物节的成绩单。2019年11月1日00:00至11月11日24:00，京东11.11全球好物节累计下单金额超2044亿元，再次创造新的纪录。



距离2017年11.11突破1000亿元仅用了两年时间。这也意味着，继今年年中“618十六周年庆”累计下单金额创下2015亿元之后，年末11.11成为了京东的又一实力新主场。

一些重点产品上，京东11.11全球好物节更是取得了不俗的成绩。苹果品牌大获全胜，旗下iPhone产品在11月11日10分钟成交额同比增长500%。

2019天猫双11最终成交额2684亿元 再破纪录



2019天猫双11最终成交额2684亿元

阿里巴巴官方正式公布2019年天猫“双11”购物节最终成交额为2684亿元，再破纪录。不仅如此，2019年天猫双11物流不断刷新历史：当天6小时25分，超过2016年全天6.57亿；10时18分，超过2017年全天8.12亿；16小时33分，再次突破10亿订单；18小时30分，突破去年全天10.42亿。



据阿里巴巴官方此前消息，2019年天猫“双11”物流订单覆盖国家/地区超220个，海外本地钱包为6个，支付结算币种共38种，平台支持语言为18种。

阿里巴巴公布2019年天猫“双11”购物节最受欢迎进口国家/地区，日本、美国和韩国位列榜单前三名。

拼多多缺席双11数据战报 却发了一封耐人寻味的长信



拼多多缺席双11数据战报

拼多多在2019年度11.11大促中全天并未参与任何销售额数字的“双11数据”播报，12日凌晨却发了一封长信。信中表示11月11日结束了，但百亿补贴仍将继续。



拼多多在这封长信中表示，拼多多并没有更多“双11数据”对外披露，拼多多最为关注的是消费者是否在拼多多买的放心，红包雨和补贴降临的那一瞬间是否开心。

“人们都很关心数字和宏大的事物，但拼多多连实时数据大屏还未曾来得及搭建，公司上下都在急着补货、比价和补贴，走廊里的横幅和氛围花篮也还没来得及摆，这一天就这样过去了。”拼多多如此说法耐人寻味，但今年11.11拼多多确实表现出独到之处。

苏宁11.11全渠道订单增长76% 家乐福首次参战表现抢眼



苏宁11.11全渠道订单增长76%

北京时间11月12日凌晨，每年一度11.11大促最高潮即将画上完美的句号。苏宁易购宣布全渠道订单量增长76%，但未公布具体成交金额，苏宁物流发货完成率达99.6%，新增Super会员超过百万，移动支付笔数同比增长139%。



今年的双十一期间，苏宁生活家电线上订单量同比增长79%，电视线上订单量同比增长68%，冰箱洗衣机线上订单量同比增长77.2%，空调线上订单同比增长120%。

下面消息来自苹果。

郭明錤：苹果下一代Apple Watch将拥有更高防水性及更强性能



苹果下一代Apple Watch将拥有更高防水性及

天风国际著名分析师郭明錤于昨日晚些时候再度发表最新的研究报告。报告显示苹果明年将推出的新款Apple Watch的防水性能、Wi-Fi以及蜂窝传输能力将获得提升，同时手表的性能也将增强。



郭明錤表示，新款Apple Watch所有的这些提升都归因于采用了更多高单价的LCP软板，这些高单价的LCP软板将由东山精密，Avary Holding和Flexium Interconnect供应。

下面消息来自一加7Pro

一加7 Pro推送氢OS 10.0.1.GM21更新：新增底部横条



一加7 Pro推送氢OS 10.0.1.GM21更新

一加7 Pro现已推送氢OS 10.0.1.GM21更新。系统更新至Android 10版本以及2019年10月Android安全补丁，新增短信关键字拦截，其全屏手势新增底部横条，并带来全新游戏空间和场景化信息。



下面消息来自微信

微信Windows版更新，可同步手机浏览及悬浮窗内容



微信Windows版更新

日前微信Windows版更新v2.7.1.88版本，本次更新新增“同步手机浮窗”功能，可将手机端微信正在浏览的内容同步到电脑微信上。



同步手机浮窗功能允许用户将手机端微信正在阅读的文章或悬浮窗文章同步在微信Windows版上，方便用户在手机和电脑端之前切换，保证使用体验。具体操作是在手机端微信上打开一篇文章或将文章悬浮，微信Windows版会自动同步显示对应的文章或悬浮窗。

下面消息来自京东。

京东双11返场：红包可用至15日，大牌福利继续



京东双11返场：红包可用至15日

京东双11大促进入返场期，活动期间家电天天5折抢、消费品第二件5折、手机低至5折、服饰2件8折/3件7折、居家满199减100、美妆每满199减100、部分生活服务满199减50/爆品5折限量抢、生鲜下单赢免单，全场好物福利继续，领券最高直减500元。



下面消息来自华为

传华为发放2份特别奖：20亿重奖国产替代科研人员



传华为发放2份特别奖

网络爆料称华为将发放2份特别奖，其中一份是每个员工都有的阳光普照奖，每人多发一个工资，11月发放。



截至2018年底，华为员工总数高达18万人。不过爆料称这部分发奖的不包括惠通和产线的，大概涉及9万人，人均2万元，16级员工人均约为4万元。

另外一部分奖金则是针对有功的科研人员的，涉及到的是华为参与国产组件切换的的员工，总额20亿元，总人数约为2万人，人均奖金10万元。

更重要的是，以上两份奖金是额外的，不计入华为员工的年终奖中，也就是说年底的大红包还会根据员工的表现再行发放。

最后是国美的双十一战报。

国美11.11引爆空调价格战 格力让利30亿销量暴增366％



国美11.11引爆空调价格战

今年双十一，国美则专注于家电类产品促销，并在11月11日当天把空调作为主打产品，结合格力空调让利30亿活动，国美渠道格力空调销量同比增366％。



国美发布截止至11月11日下午14：00的实时空调销售数据。空调全品牌销量、销售额全面大幅提升。其中格力空调销量同比提升366%，订单量同比提升350%。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：天猫双11成交额2684亿创纪录 微信PC版更新http://news.zol.com.cn/732/7321620.html