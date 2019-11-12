苏宁11.11全渠道订单增长76% 家乐福首次参战表现抢眼

中关村在线消息：北京时间11月12日凌晨，每年一度11.11大促最高潮即将画上完美句号。苏宁易购宣布全渠道订单量增长76%，但未公布具体成交金额，苏宁物流发货完成率达99.6%，新增Super会员超过百万，移动支付笔数同比增长139%。



苏宁易购11.11嗨爆夜

家电类产品线作为苏宁易购的强项，早已完成了线上线下全渠道的覆盖。今年的双十一期间，苏宁生活家电线上订单量同比增长79%，电视线上订单量同比增长68%，冰箱洗衣机线上订单量同比增长77.2%，空调线上订单同比增长120%。



苏宁易购空调销量排行

科技数码类产品当中，5G手机的表现十分抢眼。今年作为5G元年，目前5G手机的价格已经实惠很多，加之三大运营商实现了4G到5G的过渡，我们看到苏宁平台全渠道5G手机销量环比增长459%。除此之外，苏宁平台全渠道11日当天，国产游戏本增长132%，电竞显示器增长464% 、电竞鼠标增长423%。

9月27日，苏宁正式完成了收购家乐福中国的股权交割手续，吹响了其对线下优质零售资源的进攻号角。首次参与苏宁双十一的家乐福中国，此次双十一表现强势，累计销售达31.2亿，同比增长43%，全新上线的履约中心订单达204万单。



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其他方面，苏宁物流发货完成率达99.6%，“苏宁秒达”分钟级配送订单量同比增长869%，99.26%的订单在30分钟内完成。苏宁金融移动支付笔数同比增长139%，苏宁金融任性付24期分期交易量同比增长498%。

据悉，苏宁双十一百亿补贴，送出优惠券达5000万张。

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