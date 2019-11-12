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    京东11.11全球好物节战报 销售额达2044亿元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月12日消息，今天凌晨，京东官方对外公开了2019年11.11全球好物节的成绩单。2019年11月1日00:00至11月11日24:00，京东11.11全球好物节累计下单金额超2044亿元，再次创造新的纪录。

    京东11.11全球好物节战报
    京东11.11全球好物节战报 销售额达2044亿元

    昨天下午14点37分时，京东官方宣布11.11全球好物节累计下单金额突破1794亿元。从11日零时突破1313亿元，9时突破1658亿元。到了晚间22时55分，“11.11京东全球好物节”累计下单金额已冲破2000亿元。最终，京东11.11全球好物节累计下单金额达到了2044亿元。

    距离2017年11.11突破1000亿元仅用了两年时间。这也意味着，继今年年中“618十六周年庆”累计下单金额创下2015亿元之后，年末11.11成为了京东的又一实力新主场。

    一些重点产品上，京东11.11全球好物节更是取得了不俗的成绩。苹果品牌大获全胜，旗下iPhone产品在11月11日10分钟成交额同比增长500%。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7321601.html report 765 中关村在线消息：北京时间11月12日消息，今天凌晨，京东官方对外公开了2019年11.11全球好物节的成绩单。2019年11月1日00:00至11月11日24:00，京东11.11全球好物节累计下单金额超2044亿元，再次创造新的纪录。京东11.11全球好物节战报 销售额达2044亿元昨天下午14点37分时...
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