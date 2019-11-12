中关村在线消息：北京时间11月12日凌晨，各大电商纷纷亮出了自己2019年度的11.11成绩单。拼多多在2019年度11.11大促中全天并未参与任何销售额数字的“双11数据”播报，12日凌晨却发了一封长信。信中表示11月11日结束了，但百亿补贴仍将继续。

拼多多在这封长信中表示，拼多多并没有更多“双11数据”对外披露，拼多多最为关注的是消费者是否在拼多多买的放心，红包雨和补贴降临的那一瞬间是否开心。

“人们都很关心数字和宏大的事物，但拼多多连实时数据大屏还未曾来得及搭建，公司上下都在急着补货、比价和补贴，走廊里的横幅和氛围花篮也还没来得及摆，这一天就这样过去了。”拼多多如此说法耐人寻味，但今年11.11拼多多确实表现出独到之处。



拼多多11.11落幕发了一封长信

作为最新崛起的电商黑马，拼多多凭借实惠的价格和拼购的方式打开了电商市场的下沉空间。在一二线城市电商市场已经高度饱和的今天，增量空间依然来自于下沉市场，这也是今年双11的重要主题之一。

今年11.11，拼多多联合五菱宏光等5款“国民车型”，推出“买车包油”活动，消费者只要在规定时间内下单，在折扣价的基础上，还可以获得首年油费补贴。据拼多多后台数据显示，11日前7分钟，平台汽车销量破800台，16分破1000台。

截至11日上午9点26分，包括长安CS75、五菱宏光S3、观致5S、名爵ZS、 宝沃BX5/BX7/BX7TS在内的五款车型全部售罄。



拼多多11.11拼单狂欢节广告

而在今年的11.11期间，大山深处的农货也被拼多多带到了城市餐桌，让农产品在光鲜亮丽的11.11占据一席之地。相比其他电商平台够酷炫，够新潮的广告方式，拼多多推出的农村题材和农产品广告不仅更接地气，而且更有人情味，收割了不少看客的点赞。

拼多多2019年11.11的玩法，主题为“无套路不怕比，无定金不用等”。平台将在“百亿补贴”的基础上持续加码，在手机、家电、数码、美妆等领域加大补贴力度，为近200个品牌的20000余种产品提供无上限的消费补贴。





拼多多11.11活动预告

特别是年轻人喜欢并关注的苹果iPhone 11系列手机，拼多多堪称“价格屠夫”：iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max每台补贴500元，起售价4799元、7399元和8099元直接击破全网最低价。

除了手机爆款产品外，拼多多还通过“新品牌计划”与兆驰股份合作，定制多款4K高清、智能网络JVC电视，价格较同类产品便宜三分之一。在美妆领域，欧莱雅、百雀羚等品牌也已加入了“百亿补贴”计划，为消费者提供了更多更优惠的选择。

拼多多缺席双11数据战报，却发了一封耐人寻味的长信，可谓此时无声胜有声。这一刻数据或许并非那么重要了，重要的是今年我们确实看到了拼多多诚意与创新。

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