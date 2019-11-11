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    华为发放20亿奖金 人均10万奖励国产组件切换人员

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           今日华为发放20亿奖金登上热搜，成为科技圈的人们话题。根据网友爆料称，有网友发帖华为在双十一给员工发放了两份特别奖金：一个人人一个月阳光普照工资奖；一个是参与国产组件切换人员的20亿将近，涉及人数2万，意味着人均10万元。

    华为发放20亿奖金 奖励参与国产组件切换人员
    华为发放20亿奖金

           据悉，华为发放20亿奖金作为奋斗特别奖，是为了感谢大家自516美国制裁事件以来的奋斗和努力。令据媒体证实，华为确实发文有这两项奖金。

           不过，20亿奖金包涉及到的员工是研发体系、造芯片和建设生态的员工；其他在职员工，近两次考评没有C的，发放一个月工资。

    华为发放20亿奖金 人均10万奖励国产组件切换人员
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           任正非曾在近期的“与任正非咖啡对话”中提到，美国实体清单对华为停止了供应，但华为自己也能生存下来。

           华为财报显示，2019年前三季度实际完成销售额6108亿元，同比增长24.4%，净利润率8.7%。华为技术有限公司高级副总裁蒋亚非在第二届进博会上透露，预计华为今年全年营收将达到8300亿元，同比增长15.5%。

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