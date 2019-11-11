晚报：天猫双11销售额再创纪录 运营商试运营携号转网

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

天猫双十一销售额超去年全天 仅用时16小时31分



天猫双十一销售额超去年全天

北京时间11月11日消息，就在刚刚，天猫更新了双十一的最新成绩。2019天猫双十一成交额已经突破了去年全天的2135亿元，这一成绩仅仅花费了6小时31分钟12秒就轻松达成。



第十一届阿里巴巴天猫双11于今日凌晨正式打响。据双11实时交易数据显示，在开场的1小时26分07秒，交易额超1207亿元，超2016年双11全天成交额。

1分钟超65亿！

1分36秒，超100亿！

5分25秒，超300亿！

12分49秒，超500亿！

17分06秒，超571亿！（超2014年双11全天成交额）

1小时1分32秒，超912亿！（超2015年双11全天成交额）

1小时26分07秒，超1207亿元！（超2016年双11全天成交额）

Z点评：天猫“双十一”今年注定再次创造历史。

韩国电信：85%的5G用户订购了顶级不限流量套餐



韩国电信：85%的5G用户订购了顶级不限流量套餐

第三季度，韩国电信的移动业务收入增长1%至1.66万亿韩元（C114注：约合14.3亿美元）。尽管其ARPU值同比下降了0.4%至31912韩元，但环比增长了0.5%，实现连续三个季度增长。



截至9月底，该运营商拥有106万5G用户，占其2177万用户总数的4.8%，同比增长6.8%。它预测，到年底将发展有150万5G用户。而随着用户向下一代网络迁移，今年3月底以来其4G用户总数减少了约2.2万。韩国电信首席财务官Yoon Kyung-keun表示，有85%的5G用户订购了顶级的不限流量套餐。

Z点评：选最贵的套餐，主要还是因为5G网速太快。

京东PLUS会员数突破1500万，双11节省超100亿



京东PLUS会员数突破1500万

在“2019京东11.11媒体开放日”中，京东PLUS会员业务负责人孟春慧宣布，京东PLUS会员在籍数量已经突破1500万。



10月15日，京东曾宣布，今年11.11要为PLUS会员们省下90亿。今日孟春慧表示，截至分享之时，11.11期间京东为PLUS会员节省了超过100亿。这其中，节省金额最高的一位PLUS会员，通过PLUS权益总共省了38900元。

Z点评：京东今年“双十一”也全面爆发。

运营商开始试运营携号转网



运营商开始试运营携号转网

中国电信、中国移动和中国联通都在昨天开始了携号转网的试运营。目前我国携号转网服务只针对移动电话（含移动/联通/电信）号码用户，卫星、移动通信转售、物联网应用号码（例如网号为1349、174、170、171、162、165、167等）暂不支持携号转网服务。



携号转网生效时间点是何时？由于工信部携号转网生效时间为每天9：00-20：00的整点，因此，转网完成后只能在下一个整点时间生效，如在当天20：00以后办理的携号转网，生效时间为第二天的9：00。

至于携号转网的过程也比较简单，用户可以编辑短信CXXZ#用户名#身份证号，发送至当前运营商（拟转出运营商）热线，查询是否具备携转资格。满足条件后，用户可向携出方申请携转授权码，并向携入方申请办理携入。

Z点评：携号转网实施后，对于运营商的服务能力有很大考验。

15999元的三星Galaxy Fold第二轮全网再售罄



15999元的三星Galaxy Fold第二轮全网再售罄

继11月8日国内首销线上渠道在5分钟内售罄之后，今天上10：00，三星Galaxy Fold第二轮限量抢购如约而至，12GB+512GB版本15999元，共有量子黑与夜雾银两款颜色可选。



延续首销火爆之势，在此次抢购活动中，三星网上商城以及天猫、京东、苏宁的三星手机旗舰店中的三星Galaxy Fold一经上架便火速售罄。

好消息是，在今晚20：00，三星补货准备了返场抢购活动，白天顾不上抢购三星Galaxy Fold的朋友，在晚上返场抢购活动中还有一次机会可以“拔草”。

Z点评：草长了该拔就要拔。

王思聪被限制高消费 普思投资：全力应对 有解决方案



王思聪被限制高消费

普思投资今日发布声明称，近期网络关于普思投资董事长王思聪先生被列为被执行人、限制高消费报道，是因为熊猫TV直播平台倒闭而引发的投资纠纷。目前普思投资代表王思聪先生正在全力应对，已有解决方案，我们完全有能力尽快自己解决问题。



据此前报道，11月4日，王思聪被北京市第二中级人民法院列为被执行人，执行标的约1.5亿。天眼查数据显示，王思聪在20家公司担任法定代表人，在33家公司担任股东，在34家公司担任高管，对108家企业拥有实际控制权。

Z点评：放心吧，王校长有人兜底。

华为相机新技术Camera Matrix应用曝光 荣耀新机搭载



华为相机新技术Camera Matrix

据接近华为公司相关人士透露，全新的Camera Matrix商标应该是华为的最新影像调校技术，是一种基于芯片+算法+光学系统都有深度融合能力的系统性影像技术。“该技术告别了过去单纯堆砌光学器件的线性发展，可让手机影像的竞赛从此进入一个立体化的赛道。”



华为在欧洲注册了“Cine-Lens”和“Camera Matrix”两个商标，其中“Cine-Lens”（电影镜头）对应高质量视频录制，已在此前发布的Mate 30 Pro上使用；而另一个商标“Camera Matrix”（多维相机矩阵）则指向了即将发布的荣耀V30系列。

Z点评：相机已经成为当前手机差异化竞争的焦点。

腾讯21岁生日宣布企业文化3.0：用户为本 科技向善



腾讯21岁生日宣布企业文化3.0

今天是腾讯21岁生日，腾讯正式宣布全面升级的腾讯文化3.0，表示，今天起，公司有了全新的使命愿景和价值观。“用户为本，科技向善”是其新的使命愿景，“正直、进取、协作、创造”是其新的价值观。



腾讯表示，随着公司的业务越来越多元，越来越多的人才加入腾讯，随着930变革的启动与深入，腾讯的文化也迈向3.0，在传承历史的同时，也开启了面向未来的全新进化。

在马化腾、刘炽平和腾讯全体总办发出的内部邮件中，主要提到三方面内容。一，“用户”和“责任”是腾讯存在和成长的两条生命线。二、传承“正直”与“进取”，迈向“协作”与“创造”。三、让文化成为腾讯人自觉的选择。

Z点评：腾讯生日快乐，科技向善才是根本。

微软CEO纳德拉：将市值作为成功衡量指标非常危险



微软CEO纳德拉

微软首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）最近在出席纽约市的一次活动中，提到了自己对五角大楼合同、社区与生产力的看法。纳德拉担任微软首席执行官已有五年，在他的带领下，微软市值超越1万亿美元，成为全球最有价值的公司。



纳德拉对公司的市值很是谦虚。在活动上，他说，拘泥于把财务数据（如市值）作为成功的衡量指标之一是十分危险的。1992年，微软也是全球最有价值的公司，当时纳德拉已经在微软工作。“周围的人，我们中间那些在九十年代初就加入公司的人，会觉得‘我们一定非常棒。看看我们，看看我们的市值！’往往，这是下坡路的开始：你开始自命不凡，不再立足于真正的成功之道，”纳德拉在活动上接受采访时说道，“这段经历让我明白，我们必须从‘知道一切’走向‘学习一切’。”

Z点评：实干才是根本。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：晚报：天猫双11销售额再创纪录 运营商试运营携号转网http://news.zol.com.cn/732/7321191.html