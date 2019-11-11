普京强调的人工智能多厉害 畅想未来十年科技巨变

普京在国际人工智能会议(AI Journey)上强调了人工智能科技将成为关系国家未来的关键，这让人工智能技术再度成为民众热议的话题。普京强调人工智能，确实为未来科技发展的关键。尤其5G、区块链、IoT等前沿科技的协同发展，让未来十年的科技巨变值得期待。



普京强调的人工智能多厉害

十年为一个时代，也是经济和科技的一个大周期。回望十年前，我们不敢想象科技发展给我们的生活带来如此翻天覆地的变化。站在2019年的尾声，我们即将迈入下一个十年。5G、AI，以及区块链等新兴技术正埋下伏笔，成为下一个精彩十年的驱动力。

5G网络将成为提升生产力的关键

普京强调人工智能，5G成为其发展的关键。基于高速的4G网络，诸如手机订餐、手机导航、手机支付等基于移动互联的全新应用场景不胜枚举，小小手机做到真正改变世界。而到了5G时代，协同人工智能科技的发展，改变的则是生产力关系。



改变世界的乔布斯和他的初代iPhone

提到“改变世界”，乔布斯和他的初代iPhone彻底改变了手机以及移动互联网行业，App Store模式吸引了众多开发者，形成了以iPhone为核心的软硬件生态。普京所强调的人工智能，则是在下一个十年再次改变世界的关键。



5G网络掀起Internet of things（IoT）万物互联

即将在2020年正式商用的5G网络，将催生万物互联的新趋势。移动互联时代，手机成为连接一切的中心，因此智能手机在这十年间迎来了飞跃发展。下一个十年，人将代替手机成为主宰，并于万事万物互联，并因此催生全新的行业及应用的深远发展。



5G网络将推进工业互联深远发展

如果您只是简单的认为5G网络只会让你的手机网速更快，那么您将大错特错。有分析称4G时代我们已经把面向个人的移动应用发展到极致，即将到来的5G至少短期内不会再次发生巨变。而5G网络的到来，对于工业制造升级工业“质”造的有着至关重要的作用，5G将成为提升生产力的关键底层技术之一。

未来远程医疗、自动驾驶、智慧城市、智能家居等细分行业领域都将因为高速低延迟的5G网络而迎来蓬勃的发展，并通过5G网络与万事万物的主宰——人，实现互联。

人工智能将掀起万亿级的新蓝海

关于普京强调的人工智能技术，我相信大家都会有所耳闻，或在各类科幻影视中感受过他们的存在，比如热播的美剧《西部世界》。人工智能的核心在于赋予机器人类的智慧和生产力，从而将人类从繁重的劳动中解放出来，让人类从事更有创造力的工作，从而提升社会生产力和人类文明的进程。

2011年，Watson（沃森）作为IBM公司开发的使用自然语言回答问题的人工智能程序参加美国智力问答节目，打败两位人类冠军，赢得了100万美元的奖金。如今，Watson已经发展为一个商业化、基于云的认知系统，应用到各行各业当中，比如医疗、银行、教育、物流、保险等几乎你能想到的所有商业领域。



IBM Watson可谓典型的人工智能云端应用

普京强调人工智能，是因为它可以作用于几乎任何行业。以医学领域为例，通过医学影像分析诊断皮肤黑色素瘤时，人类专家平均水平准确率为75%-84%，而Watson的准确率则达到了97%。Watson通过对庞大病例数据深度学习积累了数十万种疾病的模型，并通过阅读文献不断进行学习。Watson不仅像医生一样“看病”，还可以在医学科研中模拟测算药物对疾病的效果，堪称科学界的“老中医”。



谷歌智能助手成为人工智能终端侧应用典范

普京强调人工智能，意义在于这是大国科技竞争的关键。相对于IBM的高冷，谷歌在人工智能领域则要更加“接地气”，而且一点也不神秘。没错，就是语音助手~什么？这算啥黑科技？那个苹果的傻Siri不是早就有了么~在最近的Google I/O大会上，其语音助手展现出非凡实力，它竟然可以主动的去联系人类。也就是说，你完全无法分辨电话另一头跟你聊天的是机器还是人……



人工智能机器人将迎来蓬勃发展

普京强调人工智能，重点在于未来的应用场景，您尽可以打开天马行空的想象，未来的精彩恐怕真的是“没有做不到，只有想不到”。在人工智能时代，原本数千人的工厂或许只需要几个人就可以全面接管，万事万物都将具备“智慧”并可与人交互，甚至机器将代替人类走出地球实现对宇宙的探索，科幻电影中的场景将成为现实……

曾有名言曰：“互联网时代，没有人知道你是一条狗。”而到了人工智能时代，或许这句话将变成“人工智能时代，没有人知道你到底是不是人。”

区块链是骗局还是改变格局利器

普京强调人工智能，是因为人工智能一度被誉为是继蒸汽机、电力、互联网科技之后,正在进行的第四次工业革命。并推动了从信息互联网向价值互联网迈进的进程。如果说互联网完成了信息的交换，那么区块链网络则实现了价值的交换。

目前很多巨头都将区块链技术“奉为神明”，但基于区块链的应用目前也仅仅是“挖币”和“炒币”而已。因此关于区块链究竟是骗局还是引发革命的利器，业界始终存在着不停歇的争论。





炒币依然是区块链技术的主旋律

虽然区块链技术和比特币早在2008年就被一个叫中本聪的人发明出来，但是对于很多人来讲，第一次听说过区块链和虚拟货币这些时髦词汇恐怕要追溯到一两年前，那个虚拟货币大牛市的开启。一些人因为这波牛市迎来了人生巅峰，币圈大佬如何割韭菜已经成为区块链业界的主旋路，并被很多人所唾弃。



宏大的区块链应用场景已严重跑偏

“跑偏”的区块链究竟有啥用武之地呢？一些特性使得这项技术在金融领域拥有了一定的发展空间，我们看到目前很多银行都已经在开始应用区块链技术来降低成本和提升记账的可靠性，旨在通过区块链技术提高金融领域的安全性和运作效率，这与区块链技术本身所具有的金融属性十分切合，算是落地的一个突破口。

在笔者看来，或许区块链技术更像是一种底层技术。就好像iPhone手机里面的CPU芯片，你根本无法在日常使用中甄别出它是来自三星还是台积电。但区块链技术正在潜移默化的改变着世界的规则，或许未来在支付、游戏电竞、知识产权、防伪追溯等领域大放异彩。

在未来，用户或许会感受到更快、更安全、更好用，但未必会关心这其实是区块链技术带来的变革。

普京强调人工智能，将其称之为关系到国家未来的关键，并批准2030年前俄罗斯国家人工智能发展战略。近些年来，我们国内智能家居市场发展非常迅速，像国内小米、腾讯、阿里巴巴等科技巨头企业和海尔、美的、格力等传统行业的积极加入为智能家居行业注入了新的活力。

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