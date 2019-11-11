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    普思投资回应王思聪限高令：正全力应对 很快解决

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周，王思聪被北京市第二中级人民法院列为被执行人，随后又被上海市嘉兴去人民法院发布限制消费令，此事一度在网络上成为舆论焦点。今日，王思聪名下的北京普思投资有限公司正式发表回应。

    王思聪多家公司股权被冻结 涉及金额超8千万
    王思聪正在全力应对限制高消费一事

    普思投资在一份声明中表示：“近期网络关于普思投资董事长王思聪先生被列为被执行人、限制高消费报道，是因为熊猫TV直播平台倒闭而引发的投资纠纷。目前普思投资代表王思聪先生正在全力应对，已有解决方案，我们完全有能力尽快自己解决问题。”

    普思投资：王思聪正全力应对被列为被执行
    王思聪限高令申请人为原熊猫TV主播

    据了解，此次王思聪被限制消费的一系列事件主要是因为此前熊猫TV和旗下主播“皮小秀”之间的诉讼问题。该主播此前归属斗鱼旗下，后被王思聪挖到熊猫直播，并因此被斗鱼起诉判处360万元赔偿，并由自己垫付。曹悦认为这笔费用需要由熊猫直播支付，曾要求熊猫互娱支付其370万元和相关利息。

    曹悦与熊猫互娱公司交涉付款未果，才不得不提起诉讼。到最后，实在没有办法，向法院申请了限制消费令。据悉，当初熊猫直播的做法也曾经让曹悦落入被限制消费的境地，如今曹悦也用这招回敬了王思聪。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：普思投资回应王思聪限高令：正全力应对 很快解决http://news.zol.com.cn/732/7320919.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/732/7320919.html report 952 中关村在线消息：上周，王思聪被北京市第二中级人民法院列为被执行人，随后又被上海市嘉兴去人民法院发布限制消费令，此事一度在网络上成为舆论焦点。今日，王思聪名下的北京普思投资有限公司正式发表回应。王思聪正在全力应对限制高消费一事普思投资在一份声明中表示：...
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