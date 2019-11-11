英雄联盟S9总决赛FPX夺冠 属于LPL的时代到来了

2019年11月10日晚间，《英雄联盟》2019全球总决赛盛大召开，来自中国LPL赛区的FPX战队夺冠，这也是LPL赛区的第二个冠军。随即“S9总决赛FPX夺冠”登上热搜，风头竟然盖过了每年一度的“剁手节”双11，由此可见电竞在现在年轻人心中的份量。



S9总决赛FPX夺冠

在11月10日晚结束的英雄联盟S9全球总决赛中，中国战队FPX成功以3比0战胜G2战队，此次是FPX战队首次进入全球总决赛，他们一鼓作气赢下冠军，将冠军奖杯成功留在LPL赛区。



S9总决赛FPX夺冠

不少韩国网友对此也表示：属于LPL的时代到来了，LPL果然是第一赛区。



FMVP为LPL赛区FPX战队打野Tian

比赛结束后，英雄联盟官方也正式宣布，2019全球总决赛FMVP为LPL赛区FPX战队打野Tian。

在赛后采访环节，作为FMVP的小天也是接受了多次采访，而当主持人问及想要哪个冠军皮肤的时候，小天的回答是：刚开始想要选择蜘蛛，后来想要选琪亚娜，最后还是选择瞎子吧，毕竟总决赛用了三把，并且表现不错。



S9总决赛FPX夺冠

在捧杯仪式、颁奖仪式、赛后采访结束后，2019英雄联盟全球总决赛正式落幕，FPX战队和LPL赛区成为了今年的最后赢家。而在仪式最后，英雄联盟官方宣布2020全球总决赛将在时隔三年后重返中国，其中决赛选址落户上海。



2020相约上海

上海市副市长宗明代表上海市政府发表致辞：“全球英雄联盟选手和召唤师们，我代表上海市政府，热烈欢迎第十届英雄联盟全球总决赛正式落户上海，让我们2020相约上海，共同感受电竞激情，一起为电竞加油，See you in Shanghai！”

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