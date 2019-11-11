中关村在线消息：北京时间11月11日消息，今天荷兰科技媒体Letsgodigital放出了华为商标注册信息。今年7月份的时候，华为在欧洲注册了“Cine-Lens”和“Camera Matrix”两个商标。根据此前的消息，“Camera Matrix”很有可能是华为的最新摄影调教算法技术。



华为注册Camera Matrix商标 荣耀V30或搭载凯利算法

此前，荣耀老熊个人微博就对相关技术进行了暗示，这一算法技术很有可能会由荣耀V30手机首次呈现。Camera Matrix似乎是在指相机矩阵的意思，荣耀老熊也曾表示，手机拍照时可以获取更多被摄物体的信息，这也是荣耀进步的方向。

上周华为荣耀业务部总裁赵明发微博表示，他测试了杭州5G网速，移动场景下能够达到741Mbps。与此同时，他也知道大家都在关心荣耀V30，这款新机很快就将会与大家见面。

据此前消息，荣耀V30是一款真正的全国通、全网通5G手机，同时支持NSA和SA。其搭载了最新的麒麟990 5G芯片，性能相比前代提升了60%，同时还将处理器和5G基带合二为一，可实现2G/3G/4G/5G全网通、NSA/SA双模、5G+4G双卡双待等使用状态。

其他方面，荣耀V30的正面将采用双打孔的屏幕设计，配备了前置双摄像头，打孔位置位于机身左上角；背部采用后置四摄方案，规格分别为6000万像素主摄+1600万像素超广角+200万微距+ToF镜头；机身内置4000mAh大电池，支持最高40W快充。

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