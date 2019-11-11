中关村在线消息：近日据悉，夏普在中国台湾推出新机AQUOS V，夏普AQUOS V定位“国民旗舰”，它搭载高通骁龙835移动平台。



夏普AQUOS V台版公布：搭载骁龙835

骁龙835基于三星10nm制造工艺打造，相比14nm效率提升40%，芯片面积将得更小。

骁龙835采用八核设计，大小核均为Kryo 280架构，大核心频率2.45GHz，小核心频率1.9GHz，小核心簇带有1MB的L2 Cache，GPU为Adreno 540@670MHz，相比上代性能提升25%，支持4K屏、UFS 2.1、双摄以及LPDDR4x四通道内存，整合了Cat.16基带。

夏普AQUOS V采用5.93英寸FHD+显示屏，配备4GB内存+64GB存储，后置双1300万像素，其中一枚主摄支持OIS光学防抖及4K视频拍摄。夏普AQUOS V保留了3.5mm耳机孔，使用背部指纹方案。

该机在价格方面是这样的，夏普AQUOS V售价6990新台币（约合人民币1600元）。

（文中图片来自互联网）

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