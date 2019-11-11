三星5款骁龙865旗舰机将于明年2月发售

中关村在线消息：近日据外媒phonearena消息，三星Galaxy S11系列产品将推出3种不同的尺寸，分别为6.4英寸、6.7英寸和6.9英寸，其中6.4英寸与6.7英寸的产品将分别推出4G与5G版，而6.9英寸则仅推出一款5G版。







三星5款骁龙865旗舰机将于明年2月同时发售

按照三星之前的惯例，Galaxy S系列新一代产品一般会在每年的2月份左右推出。



三星Galaxy S系列上一代产品S10、S10+与S10 5G版的屏幕分别为6.1英寸、6.4英寸和6.7英寸，这次S11系列将会在屏幕尺寸方面进行升级也是很有可能的。

还有消息称，三星Galaxy S11系列的屏幕将会采用更高的纵横比，屏幕曲度将会有所改进，并且刷新率也将会进行升级，有望配备90Hz/120Hz的刷新率。

还有爆料称三星Galaxy S11系列有望搭载一亿像素的摄像头模组，但一亿像素是S11系列全系标配还是仅用在高配版产品中，目前还难以知晓。

还有媒体表示，三星Galaxy S11系列的电池容量也将有所提升，从S10+的4100mAh提升至5000mAh左右。

除了以上配置，三星Galaxy S11的国行版与美版将搭载骁龙865处理器，韩版则为Exynos 9830处理器。

三星Galaxy S11系列有望在明年2月份左右与我们见面，感兴趣的朋友请继续关注我们的后续报道。



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