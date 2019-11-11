中关村在线消息：近日据外媒消息，据最新获批的商标专利显示，三星内部正在研发新的AMOLED屏幕--SAMOLED，并有望率先装备在Galaxy Fold 2和Galaxy S11上。







三星SAMOLED商标获批：将用在最新手机系列上

该商标于2019年11月6日被收录到韩国知识产权局的商标库中，其申请被归类为Class 9，描述为“OLED显示器；智能手机显示屏；监控器电视屏幕；数字标牌电脑屏幕”。



命名上来看应该是AMOLED的新版本，而这个“S”前缀所代表的含义尚不明确。用户可以将前面三个字母“SAM”认为是三星的缩写，而“S”也可能会代表着“Shape”。

十年前发布的三星i7110正式开启了AMOLED屏幕材质的新篇章，经过多年的技术积淀和快速发展，AMOLED材质在分辨率、尺寸、色彩上都有很大的改进。

相比较LCD材质它拥有很多优势，例如更大的可视角度、更深的黑色和更高效的能效等。而且AMOLED材质更薄，可以用于柔性以及可折叠手机上。

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