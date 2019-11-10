数说城市变迁 国研中心宏观部携百度地图推新书

中关村在线消息：11月9日，国务院发展研究中心宏观经济研究部和百度地图联合举办《迁徙的人 变动的城——大数据视角下的中国城镇化》新书发布会，国务院发展研究中心宏观经济研究部部长陈昌盛、百度地图事业部总经理李莹等出席并一同为新书发布揭幕。



新书揭幕仪式

陈昌盛在致辞中表示：“大数据正在改变人类的认知模式、学习曲线、思维方式，宏观经济运行与管理也在孕育变革，将大数据用于宏观经济管理已成为国际趋势。我们与百度地图围绕城镇化的合作、就业率的探索、迁徙的分析，已有多项具有政策意义的研究成果，《迁徙的人 变动的城》是我们跟企业合作模式的一种创新，某种程度上这也是我们服务于党中央国务院宏观决策的一种创新，对于‘十四五’规划、未来产业布局、以及从2020年开始到2035年新阶段的发展都具有很重要的意义。”



国务院发展研究中心宏观经济研究部部长陈昌盛

李莹在致辞中表示：“百度地图时空大数据已经成为支撑宏观经济决策的战略级资源。百度地图作为新一代人工智能地图，不仅是公众喜爱的出行服务平台，也是智能经济时代的基础设施，能够与国务院发展研究中心开展共同研究，支撑国家宏观经济决策，是百度地图要担当的社会责任。此次《迁徙的人 变动的城》新书发布无疑是一个振奋人心的开端，未来希望与国研中心宏观部在更多领域展开深入合作！”



百度地图事业部总经理李莹

国务院发展研究中心宏观经济研究部、宏观决策支持大数据实验室与互联网企业开展深度合作，努力探索大数据在服务国家宏观经济决策中的应用，并取得了积极成效和重要进展。而作为“新一代人工智能地图”，百度地图不断发挥自身大数据与人工智能技术优势，正在从“国民地图”进化为助力城市建设、国家经济发展的“民生助手”。

随着网络时代的到来，大数据逐渐成为分析居民社会活动的重要工具。国务院发展研究中心大数据宏观团队，基于百度地图慧眼大数据，在本书中刻画人口的分布状况，捕捉人口的流动轨迹，揭示人口迁徙行为背后蕴含的贸易往来、资金转移、技术溢出和思想交流，研判城市活力的兴衰、区域分工的演变和大都市圈的形成。书中对春节人口潮汐流动、发展都市圈解决高房价问题、东北人口减少、北京城六区人口疏解等社会发展典型关键问题进行了深度分析和详细解读。本书不仅通过大数据分析构建了一幅中国城市人口分布与流动的全景图，更希冀从中探求推动以人为核心的新型城镇化的政策路线图，让城市变得更美好。



《迁徙的人 变动的城》新书

据悉，百度地图慧眼基于海量时空大数据，结合人工智能技术，可以面向不同行业提供人口挖掘、客群分析、出行研究、位置评估等从宏观到微观的人、地、物研究，现已深入应用到城市规划、人口统计、政府、零售餐饮、广告文旅、高校智库、公安应急等行业。百度地图慧眼大数据包括定位、地理、画像和交通路况等大数据。其定位数据来源于百度地图开放平台众多数据源，具有较强的时空特性。截止目前，百度地图开放平台日均位置服务请求次数已经超过1200亿次，月活硬件设备数达到11亿，涵盖全国主要省、市、区县级行政区划。慧眼基于多维数据、精细数据以及模型算法等核心优势，为行业解决方案提供了强大保障。

此次百度地图与国务院发展研究中心宏观经济研究部合作，共研共议、共商共建，各展所长、发挥合力，是大数据助力智能城市建设、推动社会民生发展的一次成功实践，对行业具有极高的借鉴意义。百度地图作为“新一代人工智能地图”，未来将在社会民生领域与更多政府部门、机构展开深入合作，在大数据、人工智能技术的更迭下继续赋能城市建设、社会民生发展。

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