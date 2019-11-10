王思聪被限高消费 熊猫直播纠纷成为导火索

近日，王思聪被上海市嘉兴去人民法院发布限制消费令。继被曝出股权遭冻结、列为被执行人之后，王思聪被限高消费再度成为舆论焦点。据限制消费令显示，王思聪被限高消费起因为熊猫直播的合同纠纷，曹悦向上海市嘉定区人民法院提出了申请执行。



王思聪被限高消费

中国执行信息公开网显示，上海市嘉定区人民法院于今年10月12日对王思聪开出限制消费令，内容包括：

上海市嘉定区人民法院在2019年8月12日立案执行申请人曹悦申请执行熊猫互娱其他合同纠纷一案，因熊猫互娱未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条、第三条的规定，对公司采取限制消费措施，限制公司（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）王思聪不得实施以下高消费及非生活和工作必需的消费行为。

（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；

（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；

（三）购买不动产或者新建、扩建高档装修房屋；

（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；

（五）购买非经营必需车辆；

（六）旅游、度假；

（七）子女就读高收费私立学校；

（八）支付高额保费购买保险理财产品；

（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。

如因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向法院提出申请。如因经营必需而进行前述禁止的消费活动，应当向本院提出申请，获批准后方可进行。如违反限制消费令，经查证属实的，本院将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条的规定，予以罚款、拘留；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

值得注意的是，纳入失信被执行人即俗称的“老赖”和限制消费是两种不同的惩罚措施。

熊猫直播在2017年5月获得B轮10亿人民币融资后，至今没有外部资金注入，在资金缺口无法解决情况下做出了遣散员工的决定。3月8日熊猫直播开始关闭服务器，熊猫直播在苹果商店的APP也已经下架。

不久前，王思聪担任董事长的北京普思投资有限公司（下称普思资本）的股权被上海宝山区人民法院冻结，具体冻结数额不详，冻结日期自2019年10月15日起至2022年10月14日。



王思聪被限高消费申请执行人曹悦

王思聪被限高消费申请执行人曹悦，即为知名英雄联盟游戏主播“皮小秀”，在一份熊猫互娱旗下“熊猫TV”的游戏主播基本资料中显示，“皮小秀，LOL国服第一中单瞎子，国服第一小丑”；“真实姓名：曹悦”；“昵称：皮老汉”。

11月9日中午11时54分，曹悦在个人微博@LOL皮小秀上，转发了王思聪被限制高消费的相关消息，并称“跟着校长干了很多年，如今遇到了点事情，还是相信校长会妥善处理的”。此前，曹悦还曾在微博上晒出与王思聪的合影。



王思聪被限高消费

据透露，王思聪被限高消费时间皆因曹悦与熊猫直播之间的诉讼有关。该主播此前归属斗鱼旗下，后被王思聪挖到熊猫直播，并因此被斗鱼起诉判处360万元赔偿，并由自己垫付。曹悦认为这笔费用需要由熊猫直播支付，曾要求熊猫互娱支付其370万元和相关利息。

曹悦与熊猫互娱公司交涉付款未果，才不得不提起诉讼。到最后，实在没有办法，向法院申请了限制消费令。据悉，当初熊猫直播的做法也曾经让曹悦落入被限制消费的境地，如今曹悦也用这招回敬了王思聪。

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