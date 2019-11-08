区块链防盗图上线 天猫双.11成支付宝新技术练兵场

中关村在线消息：北京时间11月8日消息，看卖家秀以为是李逵，买回来却发现是李鬼——原创卖家秀图片被盗导致的消费者困扰，在这次天猫双11有望得到改观。





记者今天从阿里巴巴了解到，作为阿里原创保护计划的行动之一，支付宝的区块链技术首次应用在保护“卖家秀”上，为商家上线了“盗图维权”工具—鹊凿，提供图片确权存证、侵权取证和证据核验等一站式线上自助服务，证据符合司法认定标准。

也就是说，淘宝店主在遭到盗图侵权时，不仅能够方便快捷地通过IPP（阿里巴巴集团知识产权保护平台）平台进行投诉，也可以理直气壮地要求对方“删图”，不再受到“举证难”困扰。





淘宝网红张大奕是首批使用这项服务的卖家。11月7日，她在微博上晒出截图，喊话各平台上的“盗图者”——“本店所有图片全部上了区块链，可以一键举证到法院，再盗图后果会！很！严！重！”

据了解，该区块链工具经支付宝推出后，张大奕第一时间在“司法区块链”上传了自己的原创图片。图片版权信息1秒即可登记在链，相当于被区块链盖了“原创”戳，能有效防止其他平台商家盗用、侵权。一旦发生纠纷，相关证据的真实性可被法院验证和认定。

张大奕是深受原创图片被盗困扰的商家之一。一项针对淘宝商家的调查问卷显示，57%的商家经常被其他平台盗图，18的%商家称“上新必被盗”遭遇盗图后，仅有13%的淘宝商家通过私下警告，使得对方撤图，而多达77%的商家由于举证难等问题难以维权。





天猫创意家居饰品店“本心本来”老板李晓东告诉记者，全网有几十家商铺盗用了他们的图。他给记者算了笔账，每张商品图背后的产品研发成本超过1万元，整体成本上千万。被盗用后，损失巨大。“跨平台维权比较困难，取证举证找律师，整个销售旺季都过去了。”

金杜律师事务所律师叶剑媚告诉记者，电商盗图维权最难的地方是举证，商家没法证明图是自己原创的。但如果商家把原创图实时存证到区块链上，法院、公证处等司法相关单位又都是链上的“节点”，存证和取证就更有公信力了，“能高效打击侵权，对盗图形成震慑”.

从自主研发的分布式数据库OceanBase到“无人驾驶”智能风控技术，近年来，天猫双11已经成为支付宝新技术的练兵场。“区块链技术拥有开放性、透明性、不可篡改性等特点，天然适用于知识产权保护领域的多种场景。” 支付宝区块链专家承畴介绍，今年，区块链技术将给买家和卖家同时带来新的消费体验。

据了解，包括知识产权保护在内，支付宝的区块链技术已经落地超过40个应用场景，例如商品溯源、公益溯源、跨境汇款、供应链金融和电子票据等等，与多个行业融合，解决信任难题。

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