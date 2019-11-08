滴滴顺风车公告再惹争议 要怎么做网友才满意？

近日滴滴顺风车宣布回归引发网友热议，其中争论的焦点便是限制女性乘客夜间乘车的规定。此前因为一些不良事件把滴滴顺风车推上了风口浪尖，滴滴顺风车如此规定也在情理当中，当然也是为了尽可能确保乘客的安全，可网友依然不满意！

因为限制女性乘客夜间乘车的权利，滴滴顺风车被网友钉在了“性别歧视”的耻辱柱上，尽管官方一再解释，网友根本不予理睬，反而反对的声音愈演愈烈。最终，滴滴顺风车再发公告，无论男女一律晚8点停止服务。



滴滴顺风车公告再惹争议

滴出行官方表示，感谢所有批评、关心和帮助滴滴顺风车的朋友，在听取各方意见建议之后，我们决定对所有顺风车用户提供服务的时间均调整为5:00-20:00。另外，我们也想跟大家分享一下我们在顺风车安全上的思考，希望大家耐心看完并多多给我们建议。

也有不少网友为滴滴感到不公，如果什么都不做你说人家不负责任，限制女性乘车，你们喊性别歧视。如果改了，又被网友扣上了“一刀切”的帽子。摆脱大家换位思考一下，如果是你来进行决策，你会比滴滴做的更好吗？要怎么做网友才会满意呢？

针对此事件，人民日报官方微博也发表名为《尊重用户，才能赢得尊严》的评论文章，并对滴滴尊重用户，保持真诚，能够倾听用户声音的做法点赞。



人民日报官微为滴滴点赞

“从被指歧视女性，到迅速调整，滴滴展示了柔软身段。舆论场中，声音喧哗而多元，也许不管怎么做都无法让所有人满意，但只要尊重用户，保持真诚倾听，形成良性互动，并及时矫正不合理规定，就能赢得理解。卸载傲慢，不给用户添堵，顺风车就不会受阻。”

其实大家都把关注的焦点翻盖了关于“女权”的争吵上，因为一系列重大安全事件下线整改435天后重新上线的滴滴顺风车，其实所作出的安全措施并非只有限制女性用户夜间乘车这一点。

滴滴方称，此次顺风车上线试运营，整改了18个版本共330项功能。在新的方案中，平台将引入失信人筛查机制，并积极探索与第三方信用产品企业合作方式，以便进一步提升用户准入门槛。

顺风车车主和乘客在注册时均需要提交身份证、通过人脸识别；

车主注册时平台以动态拍摄方式采集驾驶证、行驶证和身份证信息，防止证件造假。滴滴携手公安机关，对注册车主进行综合背景审查；

可公开查询到的失信被执行人无法注册成为顺风车车主。同时,滴滴也将网约车中的110报警、行程分享、紧急联系人等安全功能移植到了顺风车业务上。

女性乘客安全如何保障？滴滴工作人员在接受新华社记者采访时表示，滴滴顺风车专门制订了女性专属保护计划，隐藏个人信息，防止挑单，同时还推出了女性安全助手，可查看车辆的车龄和车主的驾龄，并对异常情况即时预警提示。

顺风车，其实是对民众出行非常有意义的事情，因噎废食不可取。

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