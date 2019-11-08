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    Switch国行版快了！腾讯：正在积极筹备中

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今年4月26日，任天堂和腾讯双双发布公告，确认腾讯将在中国代理发售任天堂Switch主机。近日，腾讯Nintendo Switch官方微博发文称：“ChinaJoy已经过去三个月了，十分想念大家。目前，国行Nintendo Switch™的相关工作正在积极筹备中。”

    Switch国行版快了！腾讯：正在积极筹备中
    国行Nintendo Switch已基本准备完成

    据知情人士爆料，国行Nintendo Switch目前的准备工作已基本就绪，近期随时都有可能会正式推出市场。

    前段时间国家新闻出版广电总局官网公布了最新一批过审游戏名单，其中就包括由腾讯运营的《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》，该游戏正是首款获国内批准的Switch游戏，这也意味着国行Switch即将亮相。

    国行Switch将至 首款游戏已获批准 腾讯代理
    国行Switch首款游戏已获批

    此前腾讯方面的项目负责人曾表示，国行Switch将延续任天堂的设计和系统，目前正在联合任天堂完成一些经典游戏的本地化工作，未来将会有更多的简体中文版游戏上线。

    另外，腾讯和任天堂还将通过云服务设立适合国内玩家网络服务，给玩家带来更低的延迟体验。同时，腾讯还将优化eShop商店系统，玩家可以使用微信支付购买商店中的游戏。

    （本文图片来自网络）

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