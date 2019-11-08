荣耀智慧屏推出全新4G内存版 售价3799元起

中关村在线消息：荣耀在今年8月份正式推出了搭载鸿蒙操作系统的荣耀智慧屏。今日，荣耀官方宣布推出全新4G内存版荣耀智慧屏系列，将于11月11日正式开售，售价3799元起。



荣耀智慧屏4G内存版开启预约

据官方介绍，荣耀智慧屏4G内存版与之前的2G内存版保持一致，正面采用一块55英寸三面无边框屏幕，屏占比达到了94%，拥有87%NTSC广色域，屏幕分辨率为4K级别。背部采用了钻石的纹理，并在接口处采用了可隐藏式的设计。



荣耀智慧屏搭载鸿鹄818处理器

配置方面，荣耀智慧屏搭载了华为自研的鸿鹄818处理器，从硬件层面支持MEMC动态画面补偿、HDR高动态范围成像、SR超分算法、NR降噪算法、DCI动态对比度增强、ACM自动色彩管理以及LD分区控光等7大画质技术。



荣耀智慧屏支持魔法闪投功能

其他方面，荣耀智慧屏PRO还搭载了一颗升降式AI摄像头，这个升降式摄像头可以实现5米拾音和10度俯仰调节，并支持人脸识别，视频通话与人像跟踪。该机还支持全新的“魔法闪投”功能，可实现60帧高帧率和最低50ms的低时延投屏。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：荣耀智慧屏推出全新4G内存版 售价3799元起http://news.zol.com.cn/731/7319219.html