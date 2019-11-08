拼多多：将培育100个年销千万进口品牌 实现2000亿进口商品年销额

中关村在线消息：拼多多全球购负责人日前在出席进博会相关活动时表示，未来3年内，拼多多将引入10000个国际顶尖品牌，培育超过100个年销售额过千万的进口品牌，实现以跨境直邮和保税商品为核心的全球购业务年销售额超过2000亿元。

据悉，自今年4月正式上线以来，拼多多全球购的成交额始终保持着100%以上的月环比增长，其中，进口母婴、进口美妆等部分类目的月环比增速超过200%。

为了满足平台用户日益旺盛的进口商品需求，本次进博会期间，拼多多联合外高桥自贸区和中国邮政，共同推出了为进口商品提供一站式落地解决方案的“进博宝”，帮助国际顶尖品牌迅速拥抱国内5亿新消费人群。





月成交额翻倍增长，售出300万罐进口奶粉

中国是全球第二大进出口贸易国，2018年，中国实现进口总额14.1万亿元，同比增长12.9%。预计未来15年内，中国将进口30万亿美元的商品和10万亿美元的服务，成为推动世界经济增长的主要驱动力。

消费全球化是中国新消费浪潮的关键词之一。近年来，中国消费者对于包括食品饮料、服饰、日用消费品、农产品等在内的进口消费品的需求迅猛增长，其增速远超大宗商品、汽车、芯片等“传统”进口类目。

除消费“引进来”，中国消费者还大规模“走出去”。麦肯锡的数据显示，作为全球最大的奢侈品消费国，2018年，中国购买了7700亿的奢侈品，其中73%发生在境外。相关统计认为，中国消费者每年的境外消费超过10000亿人民币。

“价格差距是造成消费外流的首要原因。”拼多多全球购负责人表示：“出于定价策略等因素，很多国际品牌在中国市场的售价高于国际市场，推动形成了大规模的境外消费。”

因为便利性和价格优势，近几年来，以跨境直邮为代表的海淘和跨境电商业务发展迅速，年同比增速保持在50%以上，电商平台已经成为连接进口商品和中国消费者的主要纽带。

作为全球增速最快的电商平台，拼多多清晰感受到了平台4.83亿消费者对于进口商品的强烈需求。“拼多多以商品流为主，搜索场景的占比很小。但去年开始，我们发现越来越多的消费者通过搜索的方式寻找进口商品，尤其是母婴和美妆品牌。”相关负责人表示：“为满足消费者的需求，平台经过很长时间的筹备，在今年4月正式上线全球购业务，并且将其列为一级入口，提供了大量资金和资源的支持。”



2019年4月上线的全球购，已经位列拼多多APP一级入口

据悉，上线6个月以来，拼多多全球购业务维持指数级增长，月均成交额呈翻倍态势。“截至目前，我们已经售出了超过300万罐进口奶粉，5万台任天堂Switch游戏机，以及120万件进口美妆产品。”该负责人表示，基于全球直采的密集网络，拼多多持续扩充进口商品SKU的丰富性，截至目前，平台已经与全球600+一线品牌和保税供应链达成深度战略合作。



打造全球最低价，用诚意带动消费回流

“筹备全球购业务之初，团队便一直思考一个问题：为什么会出现国内国外两个市场？”上述负责人表示：“高昂的价格导致了消费外流，所以，我们希望后发先至、全球比价，用最有诚意的价格带动消费回流。”

价格是拼多多一以贯之的优势，凭借“同品最低价”的策略，该平台在4年时间内迅速发展了4.83亿年度活跃买家，据Quest Mobile数据显示，截至今年8月，拼多多的月均活跃用户规模已达4.29亿，增速长期保持行业第一。

“在全球购业务上，我们依旧坚持‘同品最低价’的策略。”拼多多相关负责人表示，通过全球直采、大型供应链剔除中间环节，以及官方百亿补贴等综合措施，拼多多致力于实现平台每一款进口商品均为全球最低价。

为了进一步增强该优势，今年进博会期间，拼多多采取了一系列举措。除与东方国际、绿地国际等达成深入合作外，拼多多还联合外高桥自贸区和中国邮政，共同推出“进博宝”，打造国际品牌-保税-平台的超短链路。



品牌通过中国（上海）自贸区国别中心官网，便可申请入驻进博宝

“价格差距是造成消费外流的首要原因。”拼多多全球购负责人表示：“出于定价策略等因素，很多国际品牌在中国市场的售价高于国际市场，推动形成了大规模的境外消费。”

因为便利性和价格优势，近几年来，以跨境直邮为代表的海淘和跨境电商业务发展迅速，年同比增速保持在50%以上，电商平台已经成为连接进口商品和中国消费者的主要纽带。

作为全球增速最快的电商平台，拼多多清晰感受到了平台4.83亿消费者对于进口商品的强烈需求。“拼多多以商品流为主，搜索场景的占比很小。但去年开始，我们发现越来越多的消费者通过搜索的方式寻找进口商品，尤其是母婴和美妆品牌。”相关负责人表示：“为满足消费者的需求，平台经过很长时间的筹备，在今年4月正式上线全球购业务，并且将其列为一级入口，提供了大量资金和资源的支持。”

外高桥自贸区是中国首个“境内关外”保税区，也是经济总量最大的保税区。创立以来，外高桥自贸区一直站在中国与世界融合的最前沿，在进出口贸易方面发挥了重要作用。

依托外高桥自贸区和中国邮政的强大优势，拼多多全球购得以充分发挥上海口岸的便利性，形成外高桥优惠政策+新电商+物流全覆盖的一站式解决方案。

“进博宝为国际品牌提供包括企业、商品备案，报关服务、平台数据和系统对接、提货入仓、订单推送、支付对接、代缴税金等统包服务，帮助国际品牌以最快速度、最高效率、最低成本落地中国市场。”上述负责人表示。

行业信息显示，相较其他跨境电商平台，拼多多全球购具有明显的成本优势。除0佣金、低供应链成本外，拼多多还为进口商品提供大量自然流量以及百亿补贴的现金支持。



各大跨境平台的对比信息显示，拼多多全球购具有明显的成本优势

“目前，传统海淘广泛存在环节复杂、虚高售价、转运仓及层层代理等亟待改进之处，这使得很多消费者并没有真正享受到优质优价的进口商品，在一定程度上影响了消费者对于跨境业务的信赖。”拼多多全球购负责人表示，“因此，我们希望充分发挥平台的用户规模优势，与跨境产业链的最强点紧密结合，确保消费者享受全球最低价的进口商品，有效打破国内国外两个市场的现状。”

据其介绍，未来3年内，拼多多将引入10000个国际顶尖品牌，实现以跨境直邮和保税商品为核心的全球购业务年销售额超过2000亿元。

“就目前拼多多全球购的发展趋势看来，这是一个相对保守的目标。”该负责人表示。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：拼多多：将培育100个年销千万进口品牌 实现2000亿进口商品年销额http://news.zol.com.cn/731/7319176.html