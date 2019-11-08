中关村在线消息：11月8日-11日，苹果官方旗舰店将参与天猫双11平台补贴，最高直降1111元，红包券定时连发4天。拿iPhone 11 pro来说，在原价基础上便宜1111元，相当于打了87折，官方价格为全网最低。另外叠加24期免息，还能省去1304元分期费用。



天猫双11苹果官方大让利：iPhone 11系列直降1111元

网友评价：这才是双11该有的样子！

不仅如此，在天猫双11当天，苹果官方旗舰店包括iPhone、iPad、Mac、Airpods等全店产品，还将参与24期分期免息和满减，领券后iPhone11可省300元，airpods pro可省60元。算下来，每天不到8块钱就能用上iPhone11，绿色、紫色等稀缺色也不愁买不到了。

此前，库克称iPhone11中国定价策略成功，对此网友笑称：一直降价，就一直成功。

据报道，为了保障天猫双11iPhone不断货，上海苹果代工厂近期开始频繁加班。在全线补贴和中国剁手党的助攻下，最近，苹果公司市值刷新历史记录。

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