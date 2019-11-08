    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文

    天猫双11苹果官方大让利：iPhone 11系列直降1111元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：11月8日-11日，苹果官方旗舰店将参与天猫双11平台补贴，最高直降1111元，红包券定时连发4天。拿iPhone 11 pro来说，在原价基础上便宜1111元，相当于打了87折，官方价格为全网最低。另外叠加24期免息，还能省去1304元分期费用。

    天猫双11苹果官方大让利：iPhone 11系列直降1111元
    天猫双11苹果官方大让利：iPhone 11系列直降1111元

    网友评价：这才是双11该有的样子！

    不仅如此，在天猫双11当天，苹果官方旗舰店包括iPhone、iPad、Mac、Airpods等全店产品，还将参与24期分期免息和满减，领券后iPhone11可省300元，airpods pro可省60元。算下来，每天不到8块钱就能用上iPhone11，绿色、紫色等稀缺色也不愁买不到了。

    此前，库克称iPhone11中国定价策略成功，对此网友笑称：一直降价，就一直成功。

    据报道，为了保障天猫双11iPhone不断货，上海苹果代工厂近期开始频繁加班。在全线补贴和中国剁手党的助攻下，最近，苹果公司市值刷新历史记录。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：天猫双11苹果官方大让利：iPhone 11系列直降1111元http://news.zol.com.cn/731/7319172.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7319172.html report 742 中关村在线消息：11月8日-11日，苹果官方旗舰店将参与天猫双11平台补贴，最高直降1111元，红包券定时连发4天。拿iPhone 11 pro来说，在原价基础上便宜1111元，相当于打了87折，官方价格为全网最低。另外叠加24期免息，还能省去1304元分期费用。天猫双11苹果官方大让利：...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错