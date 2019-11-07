百度文库文源计划提供版权认证服务增加作者收入

中关村在线消息：据悉，在11月7日百度文库正版联盟发布会在北京举行，百度文库与首都版权产业联盟等单位联合推出版权保护“文源计划”，为内容创作者提供版权认证、版权扶持、版权保护的全链条服务。

今后，内容创作者可在百度文库为原创作品申请版权服务，审核通过后，即可获得版权认证、流量扶持、收入扶持、法务扶持等各项版权服务及权益。北京市委宣传部巡视员卢志鹏、首都版权产业联盟秘书长韩志宇、百度知识垂类总经理阮瑜、百度文库总经理李小婉、百度法务部总经理谭俊等人出席了发布会。







百度知识垂类总经理阮瑜表示：“我们希望通过‘文源计划’，充分发挥各方优势，保障优质内容生产者的权益，借助百度的AI技术和平台资源扶持优质内容生产者，开启文档行业版权保护的新局面，助推内容版权生态更加健康繁荣的发展。”







北京市委宣传部巡视员卢志鹏表示：“百度文源计划的实施，能够打造绿色内容生态，规范网络平台版权秩序，对建设好网络公共知识体系，促进版权产业的发展有着积极意义。”

近些年来，我国的版权保护事业取得了不小的进步。视频、音频、图片、数字小说等都开始有了完整清晰的版权归属，但版权产业还有一个尚待完善的领域——电子文档。由于内容多样、覆盖面较广、传播较快等特点，文档内容的确权之路困难重重。这正是百度文库“文源计划”想要解决的行业痛点。

据了解，百度文库联合首都版权产业联盟等单位推出的“文源计划”打造了完善的版权服务链。首先，内容作者申请时，需要经过百度文库线上身份证确认、人工审核、反盗版反查重等检验才能成功上线；在多重检验后，首都版权产业联盟会批量快速登记百度文库文档作品的授权。同时，在保护内容版权方面，“文源计划”也将通过版权预警、代理公证诉讼等途径保障内容创作者的内容版权。





据百度文库总经理李小婉介绍，百度文库会为认证文档提供流量扶持、收入扶持、法务扶持等权益。流量扶持中，系统会为版权认证的作品提供更高流量的曝光资源；收入扶持中，百度文库会增加认证作品的权重，提升原创作者的收入；法务扶持中，百度文库会联合首都版权产业联盟对原创内容进行全网监测，追究侵权内容的法律责任。此外，百度文库还成立了专项版权认证补贴，为用户提供著作权认证费用补贴，并对认证作品数量较高的用户给予奖金激励。

值得一提的是，会上百度文库联合首都版权产业联盟、百度学术、北京师范大学音像电子出版社、龙源数字传媒集团、中公教育、社会科学文献出版社、上海艾瑞市场咨询股份有限公司正式成立正版联盟，共同抵制盗版、侵权行为，倡导绿色、健康的行业生态。众多内容创作者也对“文源计划”及正版联盟表示了肯定， “在我的日常工作中，原创的作品上传到网络，常常会遇到被盗用的情况，版权不被尊重，原创没有得到应有的保护，百度文库文源计划能够守护内容创作的一方清泉，保证作品的原创质优，也更能调动内容创作者的积极性。”语文特级教师，教育部重点课题总课题组专家崔秀琴说。





“文源计划”的推出是百度持续优化内容生态的一个代表动作，将有利于提升百度内容生态的质量，进而提升用户在百度搜索的整体体验。这项计划会辐射到百度文库的近6亿文档、18万名认证作者、7000家机构以及超千万名会员。有业内人士认为，“文源计划”正在弥补我国文档版权保护方面的空白，对健全我国版权保护体系，奠定产业发展基础有很大作用。

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