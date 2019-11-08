中关村在线消息：近日据外媒消息，苹果刚刚在欧洲发行了22亿美元的“绿色债券Green Bonds”，其收益将用于该公司在全球的降低碳排放和其他环保项目。



苹果于欧洲再发高达22亿美元的绿色债券

新债券发行规模几乎是苹果过去几年发债规模的两倍，这使得过去几年的发债总额达到了47亿美元。

苹果公司表示，之前的绿色债券配额已经分配到了40个全球环保项目，其66%的可再生能源都来自这些投资。

绿色债券资助的具体能源项目包括俄勒冈州的蓄水层、日本的太阳能屋顶项目等，而苹果在实际产品中的应用则包括MacBook Air和Mac mini中开发100%可回收铝合金，位于库比蒂诺的苹果环境测试实验室以及iPhone的拆卸机器人Daisy和Liam。

和苹果其他债券一样，绿色债券的功能也是向寻求安全投资的投资者借钱，其主要致力于为环境项目分配资金。

2016年2月，苹果首次发行了价值15亿美元的绿色债券。17年3月该公司详细说明了首批4.416亿美元的资金是如何使用的并指出其中大部分用于建筑和可再生能源。

虽然美国总统特朗普宣布美国将退出《巴黎协定》，但苹果仍旧是表示继续支持该气候协定的众多美国公司之一。

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