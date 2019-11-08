中关村在线消息：近日据悉，虽然目前仍无法在Android设备上使用Google Stadia，但今天用户可以从Play商城下载这款云游戏服务的应用程序了，这款应用程序能够购买游戏、管理Stadia账户和手柄，以及启动游戏。







Google Stadia已上架商城 但玩游戏还需再等等

用户花 130 美元购买创始版Founder's Edition、以及新推出的高级版Premiere Edition的用户能够立即玩上游戏。



Google 在接受 TheVerge 采访时称：大家不一定能够在11 月 19 日上午 9 点就玩到游戏，因为该公司是按照订单顺序来发送 Stadia 游戏套件的。

新购入高级版（Premiere Edition）Stadia 游戏套装的玩家，很可能赶不上这个发货日期。但其实在上周的博客中，该公司就已经透露过这一点。

Google 只是简单地说创始版（Founder's Editions）会从 11 月 19 日‘开始发货’，且面向的是‘首批预订’的玩家。

如果你是最近才提交 130 美元的创始版订单 —— 包含深蓝色手柄、账号附加“创始”徽章、可向朋友赠送为期三个月的免费试玩通行证权限 —— 那就很可能无法在 Stadia 上线的第一天顺利玩上。

（文中图片来自互联网）

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