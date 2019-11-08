    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    Google Stadia已上架商城 但玩游戏还需再等等

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据悉，虽然目前仍无法在Android设备上使用Google Stadia，但今天用户可以从Play商城下载这款云游戏服务的应用程序了，这款应用程序能够购买游戏、管理Stadia账户和手柄，以及启动游戏。

    Google Stadia已上架商城 但玩游戏还需再等等

    Google Stadia已上架商城 但玩游戏还需再等等
    Google Stadia已上架商城 但玩游戏还需再等等

    用户花 130 美元购买创始版Founder's Edition、以及新推出的高级版Premiere Edition的用户能够立即玩上游戏。

    Google 在接受 TheVerge 采访时称：大家不一定能够在11 月 19 日上午 9 点就玩到游戏，因为该公司是按照订单顺序来发送 Stadia 游戏套件的。

    新购入高级版（Premiere Edition）Stadia 游戏套装的玩家，很可能赶不上这个发货日期。但其实在上周的博客中，该公司就已经透露过这一点。

    Google 只是简单地说创始版（Founder's Editions）会从 11 月 19 日‘开始发货’，且面向的是‘首批预订’的玩家。

    如果你是最近才提交 130 美元的创始版订单 —— 包含深蓝色手柄、账号附加“创始”徽章、可向朋友赠送为期三个月的免费试玩通行证权限 —— 那就很可能无法在 Stadia 上线的第一天顺利玩上。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Google Stadia已上架商城 但玩游戏还需再等等http://news.zol.com.cn/731/7319125.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7319125.html report 910 中关村在线消息：近日据悉，虽然目前仍无法在Android设备上使用Google Stadia，但今天用户可以从Play商城下载这款云游戏服务的应用程序了，这款应用程序能够购买游戏、管理Stadia账户和手柄，以及启动游戏。Google Stadia已上架商城 但玩游戏还需再等等用户花 130 美元购...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错