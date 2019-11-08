中关村在线消息：近日据外媒消息，据希捷Seagate最新发布的未来七年路线图表示，该公司预计在短期之内推出单盘 20TB 容量，并在不久后迎来 50TB 的选项。



希捷预计将在2026年推出50TB机械硬盘

近几年来，固态硬盘SSD的风头正盛，大有赶超机械硬盘HDD之势。不过在存储容量和写入耐久度方面，传统机械硬盘仍有着不可比拟的优势。

据外媒nl.hardware报道称，这款 18TB HDD 将使用传统磁记录（CMR）技术，在一块硬盘中塞入多达 9 张盘片。然而在该公司向 20TB 迈进时，事情会变得更加有趣。

首批 20TB 驱动器将转用叠瓦式（SMR）磁记录技术。许多消费者可能难以接受这种数据写入方式，但这是发展更大容量 HDD 必须越过的一个难关。

希捷向 20TB 以上容量前进时，该公司将引入热辅助（HAMR）磁记录技术。其涉及对驱动器的快速加热、写入和冷却操作，但整个过程可在不到一纳秒（ns）的时间内完成。

与 CMR 驱动器相比，此过程可以将数据写入到更小的空间中。希捷希望在 2026 年之前，将 50TB 驱动器推向市场。

随着容量的增长，希捷还计划推出带有多个执行器的驱动器，以便更快地读取数据。从理论上讲，该技术可让庞大的 HAMR 驱动器达成现有的 HDD 存取速率。

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