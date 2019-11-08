中关村在线消息：近日据外媒消息，谷歌计划将该功能扩展到Chrome OS设备上，而即将面世的三星Chromebook将率先搭载该功能。







Chrome OS设备即将获得智能色彩调节功能

还包括Google Nest Hub以及近期发布的Pixel 4系列旗舰手机，Made by Google产品的亮点之一就是装备了“Ambient EQ”功能，能够让屏幕的亮度和色彩完全适应房间的环境光线。



Ambient EQ智能色彩调节功能有点类似于苹果在iPhone以及iPad上推出的True Tone，能够使设备屏幕的显示内容不管出于什么角度或者环境，都能呈现一致的色彩。

它会根据前镜头所感应到的环境灯光，去调整屏幕的色温，以确保最佳的颜色显示效果。

整体来说 Ambient EQ 的效果相当轻微，在日常使用中应该不会轻易感受到它的存在，但这本来就是这功能应该要达到的效果。

经过外媒XDA-Developers发掘，为了能够在Chrome OS设备上启用Ambient EQ功能谷歌已经进行了大量工作，用户可以通过chrome://flags页面在支持的设备上启用全新的UI。

一旦该Flag被启用，在支持的设备上Chrome OS设置应用的设备>显示器>Night Light路径下就会出现全新的“Ambient Colors”选项。不过目前尚不清楚具体有哪些设备获得支持。

此外在另一个Commit中，发现了代号为“Kohaku”的一款新Chromebook。通过深入研究一下，我们进一步证实了Kohaku确实将具有环境光传感器（ALS）和颜色传感器（RGB）。

（文中图片来自互联网）

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