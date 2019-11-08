B站薅羊毛用户被封号后续 商家恢复运营发信致谢

B站薅羊毛用户被封号实践一石激起千层浪，受到了社会各界关注，尤其是B站官方和淘宝天猫官方也在第一时间进行了生命，并进行了相关处理。目前，被薅羊毛的商家已经恢复运营，并发信感谢社会各界的的感谢。



薅羊毛事件登上热搜

薅羊毛用户被封号事件起因：B站用户“路人A-”(UID：755875)看到天猫店“果小云旗舰店”将26元4500克的脐橙误设置为4500斤的消息后，引导粉丝利用商家价格漏洞获利。据称此事件共产生10万多订单，导致农民商家亏损700万，直接倒闭。

事件发生后，哔哩哔哩第一时间联系了用户本人核实上述情况，用户本人承认其错误行为，并就此事深刻反省并道歉，承诺将努力弥补自己的错误。哔哩哔哩认为该用户应为自己言行所造成的社会影响负责，因此将封禁其站内账号，直至其妥善处理本次事件。

昨日晚间，“果小云旗舰店”挂出公告称“经过多日与客户的协商，很多客户对此表示理解，愿意退款处理。也经过天猫平台的帮助坚定了果小云踏实做事、诚信经营的决心。”



被薅羊毛的商家已经恢复运营

值得注意的是，该店铺关注量不足1000，但因为此次事件，该店铺的粉丝数已经涨至2.3万，8日凌晨则涨至2.5万，目前仍在快速涨粉中。

不过因为此前时间导致商家保证金因为无法发货被佩服，如今显示卖家当前保证金余额仅为4.62元。

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