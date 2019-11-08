双11快递员薪资最高超两万 上海平均也有9000+

近些年随着电商的崛起，快递员的收入水平也在直线攀升。每年618或者双11是快递员最为忙碌的时刻，但也是一年当中收入最高的两个月。一位京东快递员告透露，每年的双11和618就是他们月收入的年度巅峰，最高超过两万，但这份辛苦并非谁都能承受。

近日，58同城公布了一份双11热门行业大数据，其中包括快递员的薪资和需求情况。与去年同期相比，今年10月，一线城市快递员需求量大，郑州快递员求职关注度最高，上海快递员薪资平均值最高，可达9145元。



58同城公布双11热门行业大数据

快递员岗位求职者关注排名TOP 15城市上，深圳排名第一，北京、广州、上海、重庆、成都、杭州紧随其后，一线城市受到了更多求职者的关注。由于一线城市就业岗位多、企业支付薪资相对较高，因此愿意从事快递员岗位的求职者更关注一线城市。



58同城公布双11热门行业大数据

从快递员岗位的求职者关注城市增幅来看，郑州以46.65%的增长率排名第一，其次是东莞、苏州，分别增长44.33%和36.84%。

近年来，郑州投资新建郑投科技创新园、凯越邮政跨境电商产业园等项目，增强了电商产业发展动力，蓬勃发展的电商产业，导致郑州的快递员求职关注度激增。

而东莞、苏州同为经济发达的非省会新一线城市，两地制造业都处于迭代升级中，制造业人口向生活性服务业转移，造成求职者对快递员行业关注度大幅上升。

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