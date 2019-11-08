罗马仕充电宝起火确认召回 这个型号千万别用了

据称“罗马仕”是国内销量第一的充电宝品牌，此前，网曝多起罗马仕移动电源自燃，或充电时爆炸事件。如今，罗马仕充电宝起火事件被网络频繁曝光后终于引起厂家重视，罗马仕移动电源发布了召回信息，涉及数量为3792件移动电源需要召回。



罗马仕充电宝起火

10月30日凌晨，佛山大三女生赵丽表示放在床头的罗马仕充电宝在她沉睡时无故自燃。她今年3月底在某电商平台“romoss旗舰店”购入的罗马仕10000毫安充电宝，仅用了7个月就发生自燃事故。联系罗马仕后，回应是赔偿损失并寄回相关产品检测。

赵丽认为此类事件关乎生命安全，不能如此简单处理，所以在联系媒体之后一直保存了损坏产品，并在与罗马仕确认后交给第三方检测。事实上，发生自燃问题的还有很多，在网上搜索罗马仕电源自燃，会看到很多有关罗马仕自燃用户的控诉。



涉事的罗马仕 OM10型号移动电源

早在今年5月，南开大学八里台校区第二食堂二楼发生一起充电宝自燃起火事件，导致罗马仕充电宝所有人背包内苹果电脑MacBook严重损毁，同时其头发被部分烧伤，造成人身损害和精神损害。

根据深圳市市场监督管理局南山监管局的统计，今年7月1日至今，该局举报投诉系统收到关于罗马仕生产的充电宝消费投诉共35宗，其中涉及充电口起火2宗，爆燃3宗。

罗马仕向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将自即日起，召回2018年6月1日至2018年6月20日及2019年4月15日至2019年4月17日生产的OM10型号移动电源（白色1万毫安圆形显示屏），涉及数量为3792件。



罗马仕官方进行召回

本次召回范围内的移动电源，由于所使用的电芯在组装过程中盖帽极耳对卷芯产生干涉，部分产品未进行老化测试，极端情况下可能发生过热燃烧风险。对于召回范围内的移动电源，深圳罗马仕科技有限公司将积极落实企业主体责任，开展缺陷产品召回、安全技术改进工作，提升产品质量安全水平，并免费为客户开展退货退款服务，以消除安全隐患。

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