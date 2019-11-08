薅羊毛用户被封号不忿 农民损失700万下跪求饶

薅羊毛用户被封号事件登上热搜，B站用户“路人A-”(UID：755875)看到天猫店“果小云旗舰店”将26元4500克的脐橙误设置为4500斤的消息后，引导粉丝利用商家价格漏洞获利。据称此事件共产生10万多订单，导致农民商家亏损700万，直接倒闭。

薅羊毛用户被封号事件爆发，让“薅羊毛”一词再度被关注，它源自年赵本山和宋丹丹的春晚小品，如今又有了全新的解释。一些人专门挖空心思研究商家的优惠促销信息，甚至专门参加各种白拿、免费活动，又被成为“羊毛党”，在网络和朋友圈子中广为传播。



B站官方回应薅羊毛用户被封号事件

由于此事件影响极为恶劣，在网络上迅速传播，目前B站官方已经给出了正面回应和解决办法。B站称，事件发生后，我们第一时间联系了用户本人核实上述情况，用户本人承认其错误行为，并就此事深刻反省并道歉，承诺将努力弥补自己的错误。

B站官方认为该用户应为自己言行所造成的社会影响负责，因此将封禁其站内账号，直至其妥善处理本次事件。此外，B站方面还表示，也将监督其向店家郑重道歉，并协助其配合天猫平台处理此事。



店主的致歉信

该店铺负责人发布公告称，该店铺是两个农民在经营，叔叔摘果子，自己负责发货和淘宝客服。恳求羊毛党们不要投诉，申请退款订单，给他们一条生路。店铺是凑钱开的，这些脐橙是命根子，“给您跪下了，给我叔叔留一条生路吧，所有的事我一个人来承担。”

由于在天猫开店会有几万元保证金，在客户投诉后，平台将这部分钱赔付给了消费者，由此这部分去投诉的粉丝每人获得了400多元的赔付。这也直接导致了该店铺关店。



涉事UP主的声明

随着事件的发酵，面对网友的批评，该博主发帖回应称：店铺关闭有自己的一份责任，愿意承担重新开店铺的费用，并且群里面下单的自己已经让申请退款了，将在5天内筹齐资金。他还表示，店铺不发货关店，损失的也不是20万订单产生的700万费用，只是保证金和服务费而已，“希望大家清楚，造谣需谨慎。”

这一纸声明不仅没有息事宁人，反而激怒了更多网友。“这个声明是想说我只是喊了别人过来，但我自己没抢，所以就不算抢吗？”

“更过分的是，你即使下单，知道是错误，人家卖家求你退款你退了给别人留条活路就行了，还怂恿大家举报，这是多大的恶意啊？”

最终，淘宝方面在发现异常情况后已经第一时间把这家店“保护”起来，以避免更大损失。同时也和店主取得了联系，会在法律、规则允许的情况下，尽最大可能减少各方损失

希望“B站薅羊毛用户被封号”能够圆满的解决。

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