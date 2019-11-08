早报：滴滴更改顺风车规则 罗永浩回应乐视欠款

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

5G究竟可以创造怎样的全新应用场景是人们最关心的事情，而中国联通正在探索这件事。



中国联通发布应用“5G新直播”：全面面向5G





以“新直播，让未来生长”为主题的5G直播孵化基地开通暨5G新品发布会今天在北京·超级秀场举办。发布会现场，全球第一个5G直播孵化基地开通。会上中国联通还进行了5G泛智能终端孵化阶段性成果展示，正式发布自主品牌数据终端产品以及5G视频应用合作计划，并成立5G直播合作赋能联盟。

滴滴公布全新顺风车政策以来，受到了全社会的关注，昨天晚间，他们对规则进行了再次更新。

滴滴更改顺风车规则 全体用户改为20时后停运







昨天晚间，滴滴公司发布公告，表示在听取各方意见后，决定调整顺风车试运营规则，对所有顺风车用户提供服务的时间均调整为5:00-20:00。此前，滴滴顺风车公布的试运营规则中，一项关于用户夜间服务规则表示，女性用户搭乘顺风车时间为5-20点、男性用户则为5-23点。

近一年来，联想公司在5G领域持续发力，杨元庆也向外界介绍了情况。



杨元庆谈联想5G进展：已申请600多项专利





在近期的联想媒体沟通会上，联想集团董事长兼首席执行官杨元庆透露了联想在5G和人工智能方面的进展。他表示，联想是全球5G的重要专利贡献者，现在已经累计申请了600多件核心专利，在全球专利申请中占据一定的比重，相信可以排进全球前十名。

近期有关罗永浩欠债的问题生发出了一些传言，而他也在微博上进行了回应。



罗永浩回应乐视欠款问题：已经连本带利还清了





近日有网友在微博发文称：【神奇的三角债】罗永浩坑了贾跃亭1个亿，贾跃亭坑了王思聪1个亿，王思聪欠款被执行1.5亿，建议王思聪去坑罗永浩。对此，罗永浩在微博回应称：“不神奇，神奇都是你们编出来的。锤科是16年跟乐视借的一个亿，17年已经连本带息还了。”

小米近期在手机摄像头领域获得了不错的进展，雷军也奖励了公司的相关部门。



雷军内部信嘉奖小米相机部：已登上世界之巅





近日，小米集团创始人雷军下发全员内部信，嘉奖小米相机部。雷军在内部信中称：“这是我们在手机核心技术上的又一次重大突破，是我们内部了不起的伟大成就，标志着小米手机的相机技术已经无可争议地登上了世界之巅。”

惠普公司或许也走到了公司的十字路口上，他们收到了一份收购要约。

惠普确认收到施乐的收购要约 尚未决定是否接受





据外媒报道，惠普周三证实，已收到施乐向该公司发出的收购要约。不过，知情人士称，惠普方面目前尚未决定施乐的报价是否是正确的交易。惠普不同意施乐提出潜在协同效应的观点，并对交易所需的债务感到担忧。

美司法部重申 尽快针对科技巨头进行反垄断调查





据外媒报道，美国司法部副部长杰弗里·罗森(Jeffrey Rosen)最近接受采访时表示，针对美国多家科技巨头的反垄断调查不会无限期拖延，而是将尽快启动。罗森说，美国司法部计划迅速采取行动，分析大型科技公司的运营方式以及它们是否存在反竞争行为。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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