5G商用时代已来！不换卡不换号一部手机轻松上5G

升级5G网络需要几步？答案很简单，只要一部5G手机即可。

与3G过渡到4G时用户需要更换SIM卡不同，根据三大运营商公布的消息，升级5G网络，用户不换卡不换号，使用5G手机就可以体验5G高速上网以及语音业务。办理5G套餐之后，还可享受速率更高的5G网络服务。





10月31日，中国国际信息通信展览会，工信部与三大运营商举行5G商用启动仪式，正式推出5G商用套餐，起步价格128元，11月1日正式启用。这意味着，中国5G大规模商用的大门正式开启。更令人兴奋的是，对于消费者而言，从4G到5G的过渡比以往更加简单和容易。工信部副部长陈肇雄曾表示，今年年底全国将开通13万个5G基站。而为了让5G早日“飞入寻常百姓家”，三大运营商都承诺用户不换卡不换号，使用5G终端就可接入5G网络。

5G网络具有高带宽、低时延、大连接的特点，它将带来“极速”的使用体验。中国工程院院士邬贺铨介绍，未来5G网络的峰值可达到20G，这意味着在5G网络下1秒钟就能够下载10至20部大小为1至2G的电影；作为对比，目前的4G网络需要几分钟才能下载一部同样大小的电影；当然，不仅仅是消费者的日常生活体验，5G也将为市场发展注入更多活力，为大数据、人工智能创造了很多应用机会，催生新的物联网发展业态。





无论是5G不可估量的潜力，还是目前市场5G商用的进展，都意味着5G时代大潮势不可挡，5G商用的大门已经面向消费者敞开。对于消费者来说，面对新一轮5G换机潮，选购一部合适的5G手机，是眼下非常实际的需求。自2020年1月1日起，申请入网的5G终端需要同时支持SA独立组网和NSA非独立组网。无论在哪一种组网方式下，支持5G双模的华为Mate30系列5G版都能完美适配，在未来5G网络升级时能够无缝过渡，让消费者一步到位尝鲜5G。





5G商用时代已来，而5G网络的升级十分简单，不用换卡，无需换号，只要一部5G手机就可以接入5G网络。因此对于近期考虑换机的消费者，建议可以一步到位直接入手5G手机，既满足当下，又可无忧应对未来网络发展。华为方面表示，5G旗舰手机Mate30系列已于11月1日正式开售，售价4999元起。凭借麒麟990 5G SoC和5G双模优势，华为Mate30系列5G版能让消费者一步到位尝鲜5G。

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